Министр обороны Литвы призвала Европу увеличить оборонные расходы «прямо сейчас»

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Европу к снятию ограничений по заимствованиям для финансирования расходов на оборону. Об этом она заявила в комментарии агентству Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Janis Laizans / Reuters Фото: Janis Laizans / Reuters

«Оборона сейчас — это вопрос существования, это важнее структурных реформ,— сказала госпожа Шакалене агентству Reuters.— Если вы не можете обеспечить своих солдат достаточным количеством боеприпасов, на самом деле не имеет значения, что вы говорите».

Министр обороны призвала Европу выделить средства на укрепление вооруженных сил, оборонного потенциала европейских стран «прямо сейчас».

12 апреля на встрече в Варшаве министры финансов Евросоюза обсудили создание межправительственного оборонного фонда, который мог бы использоваться для закупок военной техники. По информации Reuters, проект такого фонда был подготовлен аналитическим центром Bruegel по заказу председательствующей в ЕС Польши. Bruegel предлагает предоставить возможность присоединяться к фонду странам, не входящим в Евросоюз, включая Великобританию, Норвегию и Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте огласила план перевооружения Европы стоимостью €800 млрд в ближайшие годы, чтобы сообща закупать оборонную продукцию и делать ставку на европейских производителей в противовес американским. Для реализации инициативы была создана Белая книга по обороне ЕС, обнародованная 19 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «На белом глазу».

Анастасия Домбицкая