Reuters: ЕС может создать фонд для закупки оружия и выдачи кредитов

Министры финансов стран Евросоюза обсудят на встрече в Варшаве 12 апреля создание нового межправительственного оборонного фонда European Defence Mechanism (EDM), пишет Reuters. Предполагается, что участники фонда смогут закупать военную технику, взимать плату за ее использование и выдавать кредиты.

Согласно документу, подготовленному европейским аналитическим центром Bruegel по заказу председательствующей в ЕС Польши, к EDM смогут присоединиться и не входящие в Евросоюз страны, включая Великобританию, Норвегию и Украину. Bruegel предлагает сосредоточиться на стратегических средствах поддержки — дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, которое на сегодняшний день зачастую предоставляют США. Речь идет в том числе об истребителях пятого или шестого поколений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте огласила план перевооружения Европы стоимостью €800 млрд в ближайшие годы, чтобы сообща закупать оборонную продукцию и делать ставку на европейских производителей в противовес американским. Для реализации инициативы была создана Белая книга по обороне ЕС, обнародованная 19 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «На белом глазу».

Лусине Баласян