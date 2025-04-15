Гренландии доверили Арктику

Дания представила программу своего двухгодичного председательства в Арктическом совете — межправительственном объединении восьми приполярных государств. Одним из приоритетов Копенгагена станет поддержка коренного населения, в связи с чем представлять страну в совете впервые будет человек из Гренландии. Таким образом датские власти стремятся показать жителям острова, на который с недавних пор претендуют США, что Копенгаген заботится об их интересах. Для Арктического совета, чья деятельность существенно пострадала от конфронтации западных стран с Россией, напряжение по линии Дания—США означает еще один серьезный удар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Председательство в Арктическом совете перейдет от Норвегии к Дании 12 мая. В этот день официальные представители стран—участниц Арктического совета (в который помимо России входят семь западных стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция) подключатся к онлайн-церемонии передачи двухгодичной роли главы совета.

Процедура, по сообщениям датских СМИ, будет короткой и скромной. Транслироваться в сеть она не будет.

Раньше подобные мероприятия всегда проводились очно и достаточно помпезно. Как правило, в них участвовали главы МИДов всех восьми приполярных государств. Последняя такая церемония прошла в мае 2021 года, когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил из рук своего тогдашнего исландского коллеги Тора Тордарсона деревянный молоток — символ председательства в Арктическом совете — на торжественной церемонии в Рейкьявике.

Россия возглавляла совет в 2021–2023 годах. Но в связи с началом специальной военной операции западные арктические страны отказались от сотрудничества с РФ, что привело к полной заморозке деятельности организации, которую до этого называли «теневым правительством Арктики». В мае 2023 года Россия передала председательство Норвегии (тоже в ходе формальной виртуальной церемонии), которая постаралась хотя бы частично реанимировать проектную деятельность шести рабочих групп совета (по устранению загрязнений Арктики, по сохранению арктической флоры и фауны, по предупреждению и ликвидации ЧП и так далее). Однако об активности организации в прежнем масштабе речь до сих пор не идет, а с учетом того, что председательство переходит к Дании, едва ли не наиболее антироссийски настроенной стране совета, рассчитывать на возобновление полноценного диалога и сотрудничества вряд ли приходится.

Выступая в конце марта на Международном арктическом форуме в Мурманске, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ «выступали и выступают сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики». «Причем мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но и со всеми, кто, так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способен принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед»,— уточнил он, отметив, что сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает «не лучшие времена».

Представляя на днях программу своего председательства, датские власти между тем не уточнили, каким они видят развитие ситуации с Россией и Арктическим советом. Тем временем в организации назревает новый раскол: на сей раз из-за претензий США на Гренландию — автономию в составе Дании.

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, упрекнул датские власти в том, что они недостаточно делают для обеспечения безопасности стратегически важного острова, на который якобы посягают Китай и Россия.

Обезопасить Гренландию американский президент хочет, присоединив ее к США. Газета The New York Times на днях сообщила о подготовке администрацией Дональда Трампа пиар-кампании по убеждению гренландцев в выгоде вхождения в состав США. Как следует из публикации, Совет национальной безопасности Белого дома уже неоднократно собирался, чтобы претворить в жизнь планы Дональда Трампа по присоединению острова, а недавно даже направил конкретные инструкции нескольким правительственным структурам. Планы США категорически не нравятся Копенгагену. Другие западные члены Арктического совета поддерживают Данию, но в открытый конфликт с США вступать не решаются.

Власти самой Гренландии отделяться от Дании пока тоже не спешат, в то же время они ранее не раз выражали недовольство в связи с тем, что Копенгаген мало вовлекает их в принятие решений и участие в международных структурах, таких как Арктический совет. И вот теперь датский МИД объявил, что одним из приоритетов председательства страны в организации станет забота о коренном населении Заполярья и гренландец Кеннет Хёг на ближайшие два года станет высшим должностным лицом Дании в Арктическом совете. Сейчас он возглавляет представительство Гренландии при США и Канаде в Вашингтоне.

«Перед нами стоят важные задачи, но я уверен, что при совместной работе в рамках (Датского.— “Ъ”) Королевства мы добьемся значимых результатов для Арктики»,— заявил Кеннет Хёг в конце прошлой недели в Нууке, столице Гренландии, где и прошла церемония представления программы датского председательства. Из его выступления следовало, что он не является сторонником независимости Гренландии, а тем более ее присоединения к США. Как заявил канадскому радио один из экспертов, в Вашингтоне Кеннет Хёг сейчас работает «как на сковородке», а в Арктическом совете будет «как на открытом огне».

Елена Черненко