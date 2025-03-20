Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ижевска ожидают получить 204,2 млн рублей от штрафов за неуплату парковок

Власти Ижевска ожидают, что штрафы за неоплату городских парковок принесут муниципальной казне 204,2 млн руб. в 2025 году, что на 165,5 млн или 428,1% больше, чем в 2024-м, следует из плана мероприятий по росту доходов и оптимизации бюджета столицы республики. Документ был утвержден 19 марта горадминистрацией, он опубликован на сайте муниципалитета.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Соответствующая сумма — 204,2 млн руб. — была учтена в бюджете города. Для сравнения, подсчитал «Ъ-Удмуртия», на такие штрафы придется до 0,8% доходной части бюджета Ижевска в 2025 году или до 84% дефицита муниципальной казны.

При этом финансовая оценка поступлений от штрафов за нарушения оплаты за парковку в 2026-2027 гг. выше еще на 24,6% — она достигает 254,6 млн руб. ежегодно. Ответственным исполнителем за это назначена административная инспекция Ижевска.

По плану, доходы от предоставления на платной основе парковок с 2024-го по 2025 год увеличиваются с 18,5 до 38,9 млн руб. Прирост в оценке составляет 109%. За это отвечает управление благоустройства и охраны окружающей среды.

11 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что на организацию автоматизированной системы платных парковок в Ижевске в 2025-2027 гг. выделят 171 млн руб. Среди прочего, планируется установить систему фотовидеофиксации, оснастить парковки информационным табло, нанести разметку, организовать техническое и сервисное информационное оборудование и установить дорожные знаки.

С момента запуска платных парковок в городе, 1 февраля 2023 года, их количество увеличилось с 230 до 1326 мест. Все пространства расположены в центральной части Ижевска. Доход от платных парковок составил 56,2 млн руб. в 2024 году, что на 11,5% больше, чем в 2023-м.