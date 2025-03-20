Власти Ижевска ожидают получить 204,2 млн рублей от штрафов за неуплату парковок

Власти Ижевска ожидают, что штрафы за неоплату городских парковок принесут муниципальной казне 204,2 млн руб. в 2025 году, что на 165,5 млн или 428,1% больше, чем в 2024-м, следует из плана мероприятий по росту доходов и оптимизации бюджета столицы республики. Документ был утвержден 19 марта горадминистрацией, он опубликован на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Соответствующая сумма — 204,2 млн руб. — была учтена в бюджете города. Для сравнения, подсчитал «Ъ-Удмуртия», на такие штрафы придется до 0,8% доходной части бюджета Ижевска в 2025 году или до 84% дефицита муниципальной казны.

При этом финансовая оценка поступлений от штрафов за нарушения оплаты за парковку в 2026-2027 гг. выше еще на 24,6% — она достигает 254,6 млн руб. ежегодно. Ответственным исполнителем за это назначена административная инспекция Ижевска.

По плану, доходы от предоставления на платной основе парковок с 2024-го по 2025 год увеличиваются с 18,5 до 38,9 млн руб. Прирост в оценке составляет 109%. За это отвечает управление благоустройства и охраны окружающей среды.

11 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что на организацию автоматизированной системы платных парковок в Ижевске в 2025-2027 гг. выделят 171 млн руб. Среди прочего, планируется установить систему фотовидеофиксации, оснастить парковки информационным табло, нанести разметку, организовать техническое и сервисное информационное оборудование и установить дорожные знаки.

С момента запуска платных парковок в городе, 1 февраля 2023 года, их количество увеличилось с 230 до 1326 мест. Все пространства расположены в центральной части Ижевска. Доход от платных парковок составил 56,2 млн руб. в 2024 году, что на 11,5% больше, чем в 2023-м.