Глава Ижевска: сеть платных парковок в городе будет расширяться

Сеть платных парковок Ижевска будет расширяться, на это в том числе есть запрос от крупных компаний, заявил глава города Дмитрий Чистяков 20 марта во время прямого эфира на телеканале «Удмуртия». По его словам, некоторые банки и магазины оплачивают парковочные места для повышения лояльности клиентов. Сворачивание проекта платных парковок «даже не обсуждается»: он будет дорабатываться и совершенствоваться. Мэр напомнил, что с 1 февраля 2023 года количество платных парковочных мест в городе увеличилось с 230 до 1326 мест. За 2024 год проект принес 56 млн руб.

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«Тезис о том, что задачей платных парковок является зарабатывание денег, в корне не верен»,— подчеркнул градоначальник. Он добавил, что платные места разгружают центр города и обеспечивают комфортность туристических маршрутов. «Задача платных парковок — возможность останавливаться возле многочисленных кафешек и ресторанов, театров, музеев, храмов. Мы этого достигли»,— отметил господин Чистяков.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что власти Ижевска ожидают, что штрафы за неоплату городских парковок принесут муниципальной казне 204,2 млн руб. в 2025 году, что на 165,5 млн или 428,1% больше, чем в 2024-м. При этом на организацию автоматизированной системы платных парковок Ижевска в 2025-2027 гг. выделят 171 млн руб.

Кроме того, в 2024 году депутаты Госсовета Удмуртии приняли законопроект, позволяющий бесплатно оставлять автомобиль на платной парковке около образовательных учреждений и детсадов — на 30 минут, у коммерческих зданий и бизнес-центров — на один час, около государственных больниц — на два часа. Новые правила затронули 13 платных парковок на центральных улицах Ижевска.