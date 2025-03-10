Платные парковки в Ижевске принесли более 56 млн рублей за год

С момента запуска платных парковок в Ижевске, 1 февраля 2023 года, их количество увеличилось с 230 до 1326 мест. Все они расположены в центральной части города, включая 140 мест для инвалидов, пишет Izhlife со ссылкой на руководителя МКУ «Центр цифровых компетенций», который обслуживает платные парковки, Яну Агафонову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доход от платных парковок составил 56,2 млн руб. в 2024 году, что на 5,8 млн больше, чем в 2023-м. Госпожа Агафонова отмечает, что доступность парковочных мест увеличилась на 30%, а случаи длительной стоянки автомобилей вдоль дорог сократились на 80%.

Одним из способов оплаты платной парковки является абонемент. Он дает возможность безлимитно пользоваться местами в течение 30 дней по цене 3,5 тыс. руб. на одну машину. «Этот вариант особенно популярен у предприятий и организаций, сотрудники которых имеют разъездной график. С момента запуска проекта было приобретено 1072 абонемента»,— отметила госпожа Агафонова.

Она добавляет, что компании города все чаще обращаются с просьбой организовать платные парковки рядом с их учреждениями, так как это увеличивает посещаемость.

Напомним, на содержание платных парковок в Ижевске планировалось потратить 49 млн руб.