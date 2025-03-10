Платные парковки в Ижевске принесли более 56 млн рублей за год
С момента запуска платных парковок в Ижевске, 1 февраля 2023 года, их количество увеличилось с 230 до 1326 мест. Все они расположены в центральной части города, включая 140 мест для инвалидов, пишет Izhlife со ссылкой на руководителя МКУ «Центр цифровых компетенций», который обслуживает платные парковки, Яну Агафонову.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Доход от платных парковок составил 56,2 млн руб. в 2024 году, что на 5,8 млн больше, чем в 2023-м. Госпожа Агафонова отмечает, что доступность парковочных мест увеличилась на 30%, а случаи длительной стоянки автомобилей вдоль дорог сократились на 80%.
Одним из способов оплаты платной парковки является абонемент. Он дает возможность безлимитно пользоваться местами в течение 30 дней по цене 3,5 тыс. руб. на одну машину. «Этот вариант особенно популярен у предприятий и организаций, сотрудники которых имеют разъездной график. С момента запуска проекта было приобретено 1072 абонемента»,— отметила госпожа Агафонова.
Она добавляет, что компании города все чаще обращаются с просьбой организовать платные парковки рядом с их учреждениями, так как это увеличивает посещаемость.
Напомним, на содержание платных парковок в Ижевске планировалось потратить 49 млн руб.