ЕС за I квартал закупил в РФ газа почти столько же, сколько за весь прошлый год

Председатель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕС импортировал из РФ 16% общего объема потребляемого сжиженного природного газа (СПГ) в первом квартале.

«В этом году импорт СПГ из России составляет 16%. В прошлом году было импортировано 20 млрд кубометров, что составило 20%»,— сказала госпожа Итконен на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по сайту аудиовизуальной службы ЕК). При этом она уточнила, что ЕС по-прежнему намерен отказаться от российских энергоресурсов.

Ранее сегодня, 15 апреля, Financial Times (FT) писала, что ЕС планирует разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты штрафов. План отказа от российских энергоресурсов ориентировочно опубликуют 6 мая.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Европе стало мало газа».

Екатерина Отрашкевич