FT: ЕС хочет разорвать контракты на поставку газа из России без штрафов

Еврокомиссия (ЕК) ищет способы разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа. При этом ЕС хочет избежать выплаты штрафов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Если вся идея заключается в том, чтобы не платить России, то (выплата штрафов.— "Ъ") подорвет эту цель»,— сказал собеседник FT. Одним из рассматриваемых Евросоюзом вариантов является объявление форс-мажорных обстоятельств. Аргументировать их ЕС хочет конфликтом на Украине. Однако, согласно одному из источников издания, с юридической точки зрения это основание может быть недостаточным.

ЕК изучает способы разорвать соглашения в рамках инициативы по отказу от российского топлива к 2027 году. В марте ЕС должен был обнародовать соответствующую поэтапную стратегию, но перенес публикацию из-за опасений, что ее заблокируют Венгрия и Словакия, пишет газета. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, план должен быть опубликован через три-четыре недели. Bloomberg сообщало, что это произойдет 6 мая.

ЕС решил полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году в качестве ответной меры на начало СВО. При этом в начале апреля Spiegel сообщала, что в Евросоюзе обсуждают возобновление поставок российского СПГ. По данным издания, эта тема возникла из-за опасений Брюсселя впасть в зависимость от американского сырья. Как писал The Economist, сейчас доля российского газа в структуре импорта ЕС снизилась до 10%, в 2021 году показатель достигал 45%.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Европе стало мало газа».

Елизавета Шмакова