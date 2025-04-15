Александр Усик вернется за поясом

Украинский и британский супертяжеловесы Александр Усик и Даниэль Дюбуа в июле, вероятно, проведут бой, на кону в котором будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, недолго принадлежавший Усику в прошлом году. А особый флер этому матчу придаст скандальный бэкграунд. В первой встрече Усика и Дюбуа, состоявшейся в 2023 году, украинец нокаутировал соперника, но передо этим сам побывал в нокауте и был спасен рефери, посчитавшим, в отличие от многих экспертов, что британец нанес удар ниже пояса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Усика (на фото) в первом бою с Даниэлем Дюбуа от нокаута спасло лишь то, что, по мнению рефери, британский боксер нанес удар ниже пояса

Фото: Kacper Pempel / Reuters Александра Усика (на фото) в первом бою с Даниэлем Дюбуа от нокаута спасло лишь то, что, по мнению рефери, британский боксер нанес удар ниже пояса

Фото: Kacper Pempel / Reuters

О том, что переговоры между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа по поводу боя находятся в «финальной стадии», сообщило издание The Ring. С прошлого года оно принадлежит Турки Аль аш-Шейху, руководителю Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии. Именно оно выступило основным организатором и инвестором двух важнейших в жизни Усика боев, прошедших в прошлом году в Эр-Рияде. Оба раза он встречался с британцем Тайсоном Фьюри, а на кону в их поединках стоял статус безусловного короля супертяжелого веса. Усик взял верх по очкам и в мае, и в декабре.

The Ring утверждает, что уже известно, где и когда состоится бой между Усиком и Даниэлем Дюбуа. По данным издания, его 12 июля примет лондонский стадион Wembley.

BBC чуть более осторожна в своих прогнозах насчет этого поединка. По ее информации, «переговоры продолжаются» и «никакие контракты пока не подписаны». BBC указывает на существование «запасного» варианта для Александра Усика в том случае, если не удастся договориться с Даниэлем Дюбуа. Это бой с соотечественником Дюбуа, 49-летним ветераном Дереком Чисорой, являющимся официальным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Если поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа будет устроен, он, несомненно, превратится в большое для профессионального бокса событие. На кону в нем будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, владеющего четырьмя значимыми поясами.

Усик, который выиграл все 23 боя в своей профессиональной карьере, завоевал его в майской встрече с Фьюри. Тогда он добавил к уже принадлежавшим ему поясам IBF, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации пояс Всемирного боксерского совета, которым владел его оппонент.

Однако с рангом абсолютного чемпиона украинец вскоре расстался, не захотев выполнять требование IBF о бое с ее обязательным претендентом. Усик предпочел провести матч-реванш против Фьюри, призовой фонд которого составил около $200 млн.

Звание же IBF досталось Даниэлю Дюбуа, который в сентябре эффектно — нокаутом в пятом раунде — одолел еще одного британского боксера Энтони Джошуа, считавшегося лидером супертяжелого веса до двух закончившихся поражением поединков с Александром Усиком в 2021 и 2022 годах. Этим успехом Дюбуа, который в свои 27 на 11 лет моложе Усика, подтвердил репутацию наиболее опасного для украинца соперника среди представителей новой генерации супертяжей.

Еще немножко укрепить ее он должен был в феврале боем с опытным новозеландцем Джозефом Паркером. Однако непосредственно перед выступлением в том же Эр-Рияде Даниэль Дюбуа от него отказался, сославшись на болезнь. IBF своего звания его лишать не стала.

А особый флер столкновению Александра Усика и Даниэля Дюбуа придаст бэкграунд. Дело в том, что они однажды — в августе 2023 года в польском Вроцлаве — уже пересеклись на ринге. Итогом поединка была вполне ожидаемая досрочная — нокаутом в девятом раунде — победа Усика, котировавшегося гораздо выше, чем молодой и еще почти не дравшийся на топовом уровне претендент. Однако запомнился в том матче совсем другой раунд — пятый. В нем Усик оказался на полу после сильного удара Дюбуа по корпусу, в область, где находится резинка боксерских трусов. Ситуация была очень похожа на нокаут. Однако рефери Луис Пабон посчитал, что удар был нанесен ниже пояса, то есть был из разряда запрещенных, и предоставил украинцу время на восстановление. Это его решение как несправедливое или как минимум чрезвычайно спорное расценили не только представители Дюбуа, пытавшиеся опротестовать результат поединка, но и специализированные боксерские сайты, изучавшие видеозапись эпизода, а также некоторые знаменитости из мира бокса — такие как Оскар Де Ла Хойя и Тони Беллью.

Алексей Доспехов