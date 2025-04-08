Дмитрий Бивол проигнорировал власть Совета

Российский боксер Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), которое он завоевал в феврале во втором поединке против соотечественника Артура Бетербиева. Бивол добровольно расстался с одним из своих четырех чемпионских поясов — Всемирного боксерского совета (WBC), чтобы не выполнять его требование о встрече с обязательным претендентом структуры Давидом Бенавидесом, пожертвовав третьим боем против Бетербиева. Впрочем, такого рода отказы в последнее время стали для топовых боксеров почти нормой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол (слева) и Артур Бетербиев

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол (слева) и Артур Бетербиев

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

О том, что Дмитрий Бивол отказывается от принадлежащего ему чемпионского звания Всемирного боксерского совета, сообщило издание The Ring. Оно принадлежит Турки Аль аш-Шейху, руководителю Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии. Именно оно выступило организатором двух ставших грандиозными хитами боев с участием Бивола и его соотечественника Артура Бетербиева, прошедших в октябре и феврале в Эр-Рияде. В них не имевшие осечек в послужном списке россияне оспаривали статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Первый поединок по очкам выиграл Бетербиев, в матче-реванше верх взял Бивол, ставший обладателем всех четырех значимых званий — WBC, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Сразу после него боксеры, их представители, а также Турки Аль аш-Шейх дали понять, что твердо намерены устроить и третий поединок между двумя выдающимися полутяжами.

The Ring приводит текст письма адвоката Дмитрия Бивола — Пэта Инглиша, адресованное президенту WBC Маурисио Сулейману. В нем Инглиш уведомляет, что у его клиента есть «обязательство по третьему бою с Артуром Бетербиевым» и выражает «обеспокоенность» «неспособностью» контролирующих профессиональный бокс организаций «придерживаться системы ротации». Юрист, объясняя этот тезис, уточняет, что «основания требовать следующей обязательной защиты» были не у WBC, а у другой структуры — IBF.

Что имеется в виду, понятно.

WBC вскоре после победы Дмитрия Бивола над Артуром Бетербиевом, несмотря на их слова о «трилогии», объявил о том, что санкционировал бой Бивола со своим обязательным претендентом.

Им является американец Давид Бенавидес, суперзвезда бокса. У Бенавидеса 30 побед в 30 боях в карьере, некоторые из них — над знаменитостями вроде его соотечественников Энтони Диррелла, Калеба Планта, Деметриуса Андраде и украинца Александра Гвоздика. Большую часть этой карьеры он дрался в суперсреднем весе (до 76,2 кг), в котором так и не пересекся с абсолютным чемпионом Саулем Альваресом только из-за того, что, как считают многие источники, мексиканец избегал слишком опасного противника, а недавний переход в полутяжелый вес, кажется, не доставил ему никаких проблем.

WBC предоставила Дмитрию Биволу и Давиду Бенавидесу срок до 8 апреля, чтобы договориться о поединке. В случае отсутствия компромисса в подобных ситуациях назначаются торги за право организовать бой. Между тем из письма Пэта Инглиша ясно следует, что выполнять требования WBC Бивол в любом случае не намерен.

Собственно, так его и интерпретировал Маурисио Сулейман. Назвав уведомление Пэта Инглиша «холодным», «обезличенным» и полным «абсурдных аргументов», президент Сулейман констатировал, что теперь чемпионом WBC в полутяжелом весе будет Давид Бенавидес. The Ring предполагает, что в ближайшее время Бенавидес будет отстаивать внезапно приобретенный ранг в матче против британца Каллума Смита.

Впрочем, в последнее время жертвы знаменитостями поясов ради более выгодных с коммерческой или имиджевой точки зрения боев превратились чуть ли не в норму.

На ценность их следующих выступлений такого рода отказы никак не влияют. Есть и очень свежие примеры.

В мае прошлого года украинский супертяжеловес Александр Усик, лидер нескольких классификаций лучших боксеров вне зависимости от категории, завоевал титул абсолютного чемпиона мира, одолев британца Тайсона Фьюри. Сразу после этого IBF обязала его драться с другим британским бойцом — Даниэлем Дюбуа. Однако этому поединку Усик предпочел состоявшийся в конце года матч-реванш против Фьюри, исключительный ажиотаж вокруг которого поднял его призовой фонд до $200 млн. IBF лишила Александра Усика, повторно справившегося с Тайсоном Фьюри, своего пояса, который достался Дюбуа.

Летом 2024 году IBF точно так же поступила с Саулем Альваресом, абсолютным чемпионом в суперсреднем весе (до 76,2 кг), когда он проигнорировал ее требование биться с кубинцем Уильямом Скаллом. Вместо него Альварес встретился с более популярным оппонентом — пуэрториканцем Эдгаром Берлангой. В мае, однако, мексиканец все-таки столкнется со Скаллом, чтобы вернуть отобранный функционерами пояс.

Алексей Доспехов