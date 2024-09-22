Даниэль Дюбуа усмирил противника

В Лондоне в одном из самых зрелищных в профессиональном боксе боев года британец Даниэль Дюбуа защитил звание чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе, неожиданно жестоко и эффектно победив своего знаменитого соотечественника Энтони Джошуа. Прежде чем нарваться в пятом раунде на завершивший матч удар, Джошуа, считавшийся фаворитом, несколько раз побывал в нокдауне. Этот успех, судя по всему, открыл резко поднявшему свои котировки Дюбуа дорогу к бою еще более значимому и громкому — за статус короля категории, против победителя повторного сражения между обладателем ранга Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жестоко нокаутировав Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа убедил в том, что достоин чемпионского титула

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Жестоко нокаутировав Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа убедил в том, что достоин чемпионского титула

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Подводя итог центрального боя, состоявшегося в рамках грандиозного шоу — с поющим Лиамом Галлахером и почти сотней тысяч зрителей на лондонском Wembley,— BBC назвал его «легитимацией» титула Даниэля Дюбуа. Трактовка и в самом деле выглядела неплохой. Ведь этого в свои 27 еще молодого по меркам супертяжелой категории боксера перед поединком считали скорее «бумажным», чем реальным чемпионом. С талантом — прежде всего панчерским — соседствуют явные пробелы в техническом и тактическом образовании, а титул получил волею обстоятельств. Безусловным королем категории после майской победы над британцем Тайсоном Фьюри стал украинец Александр Усик, но IBF лишила короля своего пояса за отказ от обязательной защиты ради реванша против Фьюри. Пояс достался чемпиону временному, то есть Дюбуа. А тот факт, что его столкнули именно с Энтони Джошуа, представлялся большим шансом вернуться на вершину именно для оппонента — опытного, с прекрасным послужным списком, царившего в супертяжелом весе несколько лет и не растерявшего до конца геройский имидж, несмотря на то, что 2021 и 2022 годах он дважды подряд неожиданно проиграл Усику.

Между тем лондонский бой прошел так, что после него все эти представления о справедливости кажутся большой глупостью. Есть, конечно, подозрение, что Энтони Джошуа, что уже случалось в его карьере, на важный матч вышел не в лучшей форме. Но какой бы она ни была, стилистика, в которой с ним справился Даниэль Дюбуа, настойчиво советовала эту версию считать второстепенной, побочной. Разгром был слишком жестоким и эффектным, чтобы списывать его исключительно на неидеальный тонус Джошуа, которому, строго говоря, и Александр Усик в обоих поединках не нанес особого урона.

Теперь урон был катастрофическим.

От совсем уж позорного проигрыша Энтони Джошуа спас гонг об окончании первого раунда. Он встретил его на дрожащих ногах — после нокдауна, в который его отправил оппонент размашистым ударом правой.

В следующем раунде Джошуа, как казалось некоторым обозревателям, постепенно приходил в себя, но снова пропускал многовато по его, боксера, чья защита когда-то считалась чуть ли не эталонной, меркам. И, сам тоже неплохой панчер, он не так уж часто отвечал по-настоящему плотно.

В третьем раунде Даниэль Дюбуа, поражавший смелостью и страстью, дождавшись промаха, устроил Джошуа взбучку у канатов. Такую, что иной рефери мог бы после нее бой и остановить, опасаясь за здоровье пострадавшего. Но бой лондонский, в котором столько всего стояло на кону, продолжился и вылился в новую трепку для бывшего лидера категории. В четвертом раунде Дюбуа, все еще удивлявший свежестью и нацеленностью на убойный удар, свалил противника дважды.

Финал боя оказался очень неординарным, прямо для кино.

Поклонники Энтони Джошуа, уже было смирившиеся с неизбежным, наверняка приободрились, когда в пятом раунде он внезапно, словно, пройдя через страдания, нашел чужие слабости, пошел вперед.

Но выяснилось, что попер он на Даниэля Дюбуа лишь для того, чтобы, вновь провалившись, нарваться на незаметный с виду правый боковой. После него Джошуа рухнул на настил так, что в ту же секунду стало понятно: даже если захочет, все равно не поднимется вовремя.

Ясности с тем, что будет дальше в его жизни, куда меньше. Энтони Джошуа после своего конфуза крепился, доказывая, что не настроен отказываться от амбиций. Но вообще-то такие поражения часто вырубают амбиции вместе с планами под корень.

В случае с Даниэлем Дюбуа планы вроде бы понятны. Матч-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря. И в данный момент, после такого-то фейерверка будет даже странно, если по какой-то причине Дюбуа откажут в праве драться с его победителем. Тем более что, например, с Усиком у Дюбуа своя сложная персональная история. В прошлом году, прежде чем уступить украинцу нокаутом, он в пятом раунде сам уложил чемпиона ударом, который рефери Луис Пабон посчитал нанесенным ниже пояса, хотя мнения насчет правомерности такого решения в боксерском сообществе разделились примерно поровну. А уж сам-то Дюбуа, судя по всему, до сих пор уверен, что у него победу украли.

Алексей Доспехов