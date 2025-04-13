Оман имеет значение

Делегации США и Ирана провели переговоры в Омане по ядерной программе Тегерана. Это стало их первым двусторонним контактом после исламской революции 1979 года. По итогам встречи спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи стороны договорились продолжить диалог в Омане 19 апреля. Президент Трамп спешит добиться крупного международного успеха до истечения 100-дневного срока своего правления, в то время как Тегеран ставит своей главной задачей скорейшее снятие американских санкций. Снижение риска военного противостояния на Ближнем Востоке может записать в свой актив и Россия, заявившая о неготовности оказывать военную помощь Тегерану в случае его конфликта с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, на переговорах в Омане «царила спокойная атмосфера, никаких угроз со стороны представителей Вашингтона не было»

Фото: Mustafa Khasaf / Reuters По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, на переговорах в Омане «царила спокойная атмосфера, никаких угроз со стороны представителей Вашингтона не было»

Фото: Mustafa Khasaf / Reuters

Американо-иранские переговоры стали мировой сенсацией, интерес к которой еще больше подогрели необъявленный блицвизит в Санкт-Петербург главы американской делегации в Омане, спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа и его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Никаких официальных подтверждений того, что помимо Украины темой переговоров в Санкт-Петербурге стал еще и Иран, не появилось.

Однако ранее, перед американо-иранской встречей в Омане, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает Вашингтон и Тегеран к деэскалации.

«Мы слышим достаточно жесткую риторику. Естественно, иранские власти принимают необходимые превентивные защитные меры. Все это ведет к росту напряженности. Мы считаем, что в этих условиях главное — это сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов. Прямых или опосредованных — это не так важно»,— отметил господин Песков.

Позицию российского дипломатического ведомства сформулировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы приложить свою руку и сердце»,— сообщил российский дипломат. По его словам, согласно новому договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Тегераном Россия не обязана оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны США, однако будет стремиться «всеми силами избежать сценария, который грозит самыми плачевными последствиями для региона». «Все, что нужно, нашим правительством будет предпринято»,— заверил господин Руденко.

Состоявшиеся 12 апреля первые американо-иранские переговоры после исламской революции 1979 года, на которых американскую делегацию возглавлял Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИДа страны Аббас Арагчи, показали, что сценарий большой войны на Ближнем Востоке уступает место переговорному процессу между Вашингтоном и Тегераном.

Подробности встречи в оманской столице Маскате раскрыл глава иранской делегации Аббас Арагчи. В интервью иранскому телевидению он сообщил, что в течение двух с половиной часов стороны провели четыре обмена мнениями, находясь в разных помещениях и общаясь не напрямую, а при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.

По словам главы МИД Ирана, на переговорах «царила спокойная атмосфера, никаких угроз со стороны представителей Вашингтона не было».

«Теперь нам необходимо проанализировать прошедший раунд переговоров, подумать и провести консультации на различных уровнях. Обе стороны признали, что хотят прийти к соглашению в самое ближайшее время»,— добавил иранский министр, не уточнив, о каком соглашении может идти речь.

Будущее соглашение должно обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Омане, который пройдет 19 апреля на том же уровне. Договоренность о проведении такой встречи стала одним из главных итогов переговоров 12 апреля.

Схожую с иранским заявлением оценку переговоров в Омане дал и глава американской делегации Стивен Уиткофф, назвавший обсуждение «очень позитивным и конструктивным».

С отдельным заявлением выступил Белый дом. «Спецпосланник Уиткофф подчеркнул в разговоре с доктором Арагчи, что у него есть инструкции от президента Трампа урегулировать разногласия между двумя странами путем диалога и дипломатии, если это возможно. Это очень сложные проблемы, и прямое общение Уиткоффа стало шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата»,— отметили в администрации США.

В самом конце встречи американская сторона получила возможность назвать ее, пусть и символически, прямым контактом. Уже покидая место переговоров, Стивен Уиткофф и Аббас Арагчи в течение нескольких минут пообщались лично в присутствии Бадра аль-Бусаиди.

«Хочу поблагодарить коллег за участие в переговорах, которые прошли в дружественной атмосфере, способствующей сближению позиций и в конечном итоге достижению мира, безопасности и стабильности в регионе и мире»,— подвел итог выступивший посредником Бадр аль-Бусаиди. Состоявшуюся встречу он назвал «началом диалога с целью заключения справедливого и юридически обязывающего соглашения».

«По итогам встречи в Омане и иранцы, и американцы назвали переговоры позитивными и конструктивными. Это обнадеживает»,— написал в своем Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Однако вопрос о том, что должно стать предметом будущего соглашения между Вашингтоном и Тегераном и насколько реально его подписание в «кратчайшие сроки», остается открытым.

По информации газеты The Wall Street Journal, Иран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, но при соблюдении определенных условий со стороны США. Этими условиями должны стать смягчение санкций в отношении атомной отрасли Ирана, размораживание иранских активов и прекращение давления на китайских покупателей иранской нефти.

Ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, газета The New York Times подтверждает, что на переговорах в Омане Стивен Уиткофф не предлагал Тегерану полностью отказаться от программы обогащения урана, а поставил вопрос о том, что Исламская Республика не должна иметь возможность превращать свой ядерный материал в оружие.

Согласно утечкам в американских СМИ, на переговорах в Омане не только не поднимался вопрос о ликвидации иранских ядерных объектов, но и не обсуждались связи Тегерана с палестинским движением «Хамас», шиитской организацией «Хезболла» и йеменскими хуситами.

Таким образом, в ходе второго раунда консультаций в Омане Тегеран получит возможность снова поставить вопрос о возвращении к показателям обогащения урана, которые предусмотрены принятым в 2015 году вместе с шестеркой международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В свою очередь, Дональд Трамп, который во время первого президентского срока в 2017 году вывел США из СВПД и подтолкнул Тегеран к активизации его ядерных программ, теперь вынужден спешно корректировать свою жесткую позицию.

К активизации контактов с руководством Ирана Дональда Трампа подталкивает и растущая потребность в крупном дипломатическом успехе накануне 100-дневного срока его пребывания в Белом доме, истекающего 30 апреля.

Подтверждением того, что Дональд Трамп уже готовится занести переговоры с Ираном в актив своего второго президентского срока, но при этом не спешит снимать санкции с Исламской Республики, стала его оценка переговоров в Омане. «Переговоры с Ираном идут хорошо»,— сообщил он во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета, тут же, впрочем, добавив, что «это ничего не значит до тех пор, пока цель не будет достигнута».

Сергей Строкань