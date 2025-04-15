Более 800 тыс. российских туристов посетили Таиланд с начала года

Россия находится на третьем месте по числу иностранных туристов, прибывающих в Таиланд. Их число с начала года превысило 800 тыс., сообщило Министерство туризма и спорта Таиланда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Согласно данным, которые приводит ТАСС, общее число посетивших страну иностранцев с начала этого года достигло 10,7 млн. На первом месте находится Китай (1,5 млн человек), на втором — Малайзия (1,3 млн). За Россией следует Индия (630 тыс.) и Южная Корея (533 тыс.).

Приток российских туристов увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В апреле каждую неделю Таиланд посещают порядка 40 тыс. россиян.

2 апреля глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун заявила, что для экономики страны очень важны доходы, которые приносят российские туристы. Она также сообщила, что власти страны сохранят 60-дневный срок безвизового пребывания для туристов из России, если у них будет потребность находиться в стране более 30 дней.

В общей структуре поездок россиян доля зарубежных направлений в первом квартале выросла почти на 5 процентных пунктов год к году, до 26%. Прирост происходит за счет расширения авиасообщения и укрепления рубля, но обеспечивается в основном бронированиями через агентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы выбирают чужие края».

Елизавета Шмакова