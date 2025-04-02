Таиланд сохранит 60-дневный безвиз для россиян при наличии спроса

Власти Таиланда сохранят 60-дневный срок безвизового пребывания для туристов из России, если у них будет потребность находиться в стране более 30 дней. Об этом сообщила глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун.

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«Я думаю, что это зависит от рынка. Например, на рынке ближнемагистральных перевозок мы собираемся пересмотреть только некоторые продолжительные сроки безвизового режима. Однако, что касается дальнемагистральных рынков, то мы должны отталкиваться от потребностей туристов»,— сказала госпожа Киатпхайбун ТАСС.

Россияне входят в тройку лидеров среди иностранных туристов, приезжающих в Таиланд. «Они тратят приличное количество средств в рамках нашей индустрии, поэтому мы им благодарны»,— добавила Тхапани Киатпхайбун. Россияне также интересуются недооцененными туристическими направлениями королевства. По словам госпожи Киатпхайбун, эти доходы очень важны для экономики страны.

О планах властей Таиланда вдвое сократить безвизовый режим сообщала 17 марта газета Bangkok Post. Обсуждения были связаны с нелегальной работой туристов в стране. Безвизовый режим сроком на 60 дней для граждан 93 стран, среди которых также США, Великобритания, Китай, Германия, Франция, был введен в июле прошлого года.

В связи с укреплением рубля в феврале-марте спрос на путешествия за рубеж вырос на 20% за месяц и более чем на 40% за год благодаря небольшому снижению стоимости перелетов и проживания. Наиболее выраженным позитивный эффект оказался для азиатских рынков.

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