Bloomberg: ЕС представит 6 мая план по отказу от энергоресурсов России

Евросоюз планирует 6 мая обнародовать поэтапную стратегию по отказу от российского ископаемого топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В ЕС хотят свести к минимуму зависимость от энергетического импорта из РФ.

В «дорожную карту» могут включить тарифы, за которыми последуют и юридические решения, рассказали собеседники Bloomberg. Изначально план должны были опубликовать в начале 2025 года. По словам источников, публикацию отложили из-за меняющейся политики США по отношению к Украине.

Агентство также приводит оценку нескольких трейдеров. Они предположили, что часть неиспользованного российского топлива вернется на европейский рынок, если удастся достичь полного прекращения огня.

Руководитель европейского газового направления и глобального СПГ в Energy Aspects Ltd Джеймс Уодделл пессимистично смотрит на этот сценарий. «Российский трубопроводный газ будет сложно вернуть в Европу, учитывая политическое противодействие, а также юридические и технические проблемы»,— сказал он.

В начале апреля Spiegel сообщала, что Евросоюз активно обсуждает возобновление поставок российского СПГ. По данным издания, эта тема возникла из-за опасений Брюсселя впасть в зависимость от американского сырья. Как писал The Economist, сейчас доля российского газа в структуре импорта ЕС снизилась до 10%, в 2021 году показатель достигал 45%.

Подробности — в материале «Ъ» «Европе стало мало газа».