Politico: Зеленский созовет лидеров Европы на 9 мая в Киев

Президент Украины намерен созвать представителей Европейских стран в Киеве 9 мая. Как передает Politico, «демонстрация дипломатической силы» станет альтернативой ежегодному Параду Победы, который проводят в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

По сообщению газеты, глава МИД Андрей Сибига Украины направил сообщения коллегами из Евросоюза, призвав их «продемонстрировать единство и решимость». Отдельную встречу господин Зеленский намерен организовать с представителями «коалиции желающих». Украинский президент намерен определить гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.

Вчера глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала европейских лидеров воздержаться от поездок на парад Победы 9 мая. Она добавила, что такие поездки «будут иметь последствия». Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ее русофобкой.

9 мая Москву намерены посетить президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель и премьер Армении Никол Пашинян.