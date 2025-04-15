А им летать охота

Космический корабль компании Джеффри Безоса успешно совершил суборбитальный полет с полностью женским экипажем. На борту находились певица Кейти Перри и невеста миллиардера. Ракета New Shepard 14 апреля стартовала с космодрома в Техасе. Миссию организовала Лорен Санчес, которая вскоре выйдет замуж за Джеффри Безоса. Однако в СМИ и соцсетях восприняли событие неоднозначно. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blue Origin / Handout / Reuters Фото: Blue Origin / Handout / Reuters

Трансляция в режиме реального времени, приглашенные гости и утрированные эмоции превратили полет компании Blue Origin в шоу. Внутри корабля New Shepard расположены шесть кресел. Среди «астронавтов» — невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, певица Кейти Перри и телеведущая Гэйл Кинг. Каждая из девушек одета в фирменный костюм — нечто среднее между нарядами Элвиса Пресли и героев Star Trek. Однако Санчес уверена, что они «привносят в космос немного пикантности».

С Земли полет комментирует спортивная журналистка Хариса Томпсон. В прямом эфире она берет интервью у Крис Дженнер, Орландо Блума и Опры Уинфри. Все они в восторге от смелости подруг, впрочем, девушки и сами вдохновлены. По возвращению, Кейти Перри поцеловала землю, Джеффри Безос тепло встретил невесту, а 70-летняя Гэйл Кинг заявила, что теперь, после полета, рискнет, наконец, проколоть уши:

«Даже не могу поверить в то, что увидела. Кто-то называет это поездкой. Это была не поездка, это был настоящий, черт возьми, полет. Там наверху удивительно тихо. Смотришь вниз на планету и думаешь: "Вот откуда мы пришли". Для меня это стало напоминанием о том, как важно становиться лучше, быть лучше как люди. Сейчас все какое-то злое, полное яда. Там наверху было трудно, ведь ты буквально паришь в воздухе. Но самый лучший момент, когда мы вернулись в кресла после невесомости. Кейти спела What a wonderful World. Я бы сказала, что мы навсегда связаны, потому что невозможно пройти через то, что пережили мы, и остаться прежними».

Названный космическим полет с натяжкой можно считать таковым. Его длительность не превышает трех песен Кейти Перри Firework, всего 11 минут. New Shepard компании Blue Origin способен подниматься на высоту 100 км над Землей. Его скорость недостаточна, чтобы выйти на орбиту. Но Джеффри Безос представил запуск как «первый полностью женский космический полет» со времен Валентины Терешковой. Только последняя действительно была космонавтом. А шесть участниц — туристки, подчеркнул блогер-популяризатор космонавтики Виталий Егоров: «В данном случае это акт конкуренции Blue Origin и Virgin Galactic. Они работают в одной сфере и ориентируются примерно на один ценовой сегмент и сложность. Конечно, нужно понимать, что это не совсем полноценный космический полет, хотя они и оказались в космическом пространстве. Даже, наверное, экипажем их неправильно назвать, потому что они не участвовали в управлении, а были пассажирами».

Между тем в социальных сетях появились десятки критических видео и статей. Пользователи не понимают, что общего имеет космический туризм с поддержкой женщин в точных науках. Лишь две участницы имели опыт в аэрокосмической отрасли. Перед остальными, скорее, стояла задача испытать невесомость, увидеть космос и рассказать об этом аудитории. Команда Безоса старалась обернуть полет в акцию в поддержку феминизма, говорит генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Цель этого полета в первую очередь была рекламной. Это привлеченные звезды. Основатели проекта считают важным продвигать идею космического туризма, его доступности и легкости для не очень подготовленных клиентов.

Программы полетов Blue Origin и космического корабля New Shepard только началась, и очевидно, что вначале вкладываются усилия для того, чтобы раскрутить эту тему».

По данным Research and Markets, глобальный рынок космического туризма в 2024 году оценивается в $1,3 млрд. По прогнозам, к 2030-му его объем превысит $6,5 млрд.

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Валерия Калинина