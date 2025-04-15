Володин назвал Каллас русофобкой из-за призыва не посещать парад Победы в Москве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая потребовала от стран-кандидатов в ЕС не посещать парад Победы в Москве. Господин Володин назвал ее русофобкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению спикера, своим заявлением госпожа Каллас проявила неуважение к «памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма». «Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

О планах посетить Москву 9 мая говорили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также в российскую столицу на праздничные мероприятия планируют приехать председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель и премьер Армении Никол Пашинян.