Губернатор Краснодарского края предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе

Власти Краснодарского края подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также спортивные и гастрономические мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Кондратьев уточнил, что открытие пляжного сезона в упомянутых районах будет зависеть от решения Роспотребнадзора. С начала года Кубань посетило более 2 млн туристов, а на майские праздники ожидается еще почти 600 тыс. человек. На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%, утверждает губернатор.

«Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края»,— написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попало около 2,4 тыс. т мазута. Мониторинговые группы до сих пор фиксируют новые выбросы на береговой линии. Владимир Путин поручил закрыть «Волгонефть-212» в саркофаг с возможностью откачки топлива.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Морские спасатели определились с ущербом».