На пляжах Керчи обнаружили новые выбросы мазута

Два новых выброса мазута выявили на береговой линии городского округа Керчи после аварии танкеров в Черном море. Загрязнения были обнаружены на пляже и в районе Героевского общей протяженностью 1,6 тыс. м, сообщил в своем Telegram-канале глава города Олег Каторгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Для устранения нефтепродуктов сформирована группа из 85 человек, включая сотрудников МЧС, администрации города, депутатов, волонтеров и студентов. В операции задействованы десять единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года. В результате происшествия погиб один моряк, остальных эвакуировали. По информации Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Сейчас продолжается мониторинг 265-километрового участка побережья на предмет новых выбросов. С загрязненных территорий уже собрано около 148 тыс. т грунта с нефтепродуктами. Всего под наблюдением находится почти 750 км береговой линии Крыма и Севастополя.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута. По его словам, к лету планируется открытие 340 прибережных территорий.

Анна Гречко