WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу быть жестче в отношениях с Россией

Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что несколько высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа советуют ему скептически относиться к стремлению Москвы к миру с Украиной. По их словам, президент России Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению боевых действий.

Как уточнили собеседники издания, группа, в которую входят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, рекомендовала проявлять большую осторожность в отношениях с президентом РФ и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

Однако по словам источников издания, президент США по-прежнему поддерживает спецпредставителя Стива Уиткоффа, который считает, что Владимир Путин хочет заключить мир.

Сегодня, 15 апреля, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и США «продвигаются» в заключении сделки с Россией по конфликту на Украине. По его словам, отношениям двух стран можно придать новую форму через «убедительные коммерческие возможности».

Ранее, по словам источников издания Axios, сообщалось, что если до конца апреля договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России.