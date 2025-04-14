Трамп назвал своей заслугой остановку «Северного потока-2»

В ответ на вопрос о новых санкциях против России президент США Дональд Трамп напомнил об остановке «Северного потока-2». Господин Трамп отметил, что именно он остановил «самый большой газопровод в мире». По его мнению, бывший президент Джо Байден поступил неверно, ослабив санкции против газопровода. Ему не следовало быть столько дружелюбным к России, убежден президент США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я уже вводил санкции против России. Если вы помните "Северный поток-2", большой газопровод, который шел в Европу. Я остановил его, этот российский газопровод в Германию, может быть, самый большой газопровод в мире»,— сказал господин Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале Forbes Breaking News.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп вводил санкции против Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2», еще на этапе его строительства. Они затрагивали иностранных лиц, которые способствовали продаже, аренде или предоставлению судов для строительства.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2018 году. Проект предусматривал две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газ должен был идти из поселка Усть-Луга Ленинградской области по дну Балтийского моря в Германию. 26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли взрывы, которые власти РФ признали терактами.

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