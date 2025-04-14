Главные новости 14 апреля. Кавказ

Имущество и права требования ОАО «Прохладное» в Кабардино-Балкарии выставили на торги с начальной стоимостью в 730 млн руб.

Ингушетия стала единственным регионом России, где отсутствуют приемные семьи, а дети-сироты воспитываются исключительно родственниками.

Заместитель главы Ессентуков, возглавляющий комитет по управлению муниципальным имуществом, заключен под стражу до 9 июня по делу о превышении должностных полномочий при незаконном распределении земельного участка.

Арбитражный управляющий ООО «Фондагросоюз» (ФАС) Алексей Стексов обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о привлечении учредителя и бывшего гендиректора общества к субсидиарной ответственности на сумму более 85,6 млн руб.

На Ставрополье утвердят алгоритм работы образовательных учреждений региона во время режима беспилотной опасности. Такой порядок переводит занятия на дистанционный формат, если угроза сохраняется после 6:00.

На Ставрополье до 50% урожая косточковых может быть потеряно из-за заморозков.

В первом квартале 2025 года средний чек покупки энергетических напитков в Ставропольском крае достиг 254 руб., что на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.