На Ставрополье утвердят порядок работы вузов и школ во время опасности БПЛА

На Ставрополье утвердят алгоритм работы образовательных учреждений региона во время режима беспилотной опасности. Такой порядок переводит занятия на дистанционный формат, если угроза сохраняется после 6:00, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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Если угроза сохраняется после 10:00, дистанционное обучение вводится и для второй смены.

«Вопрос волнует многих, как отец понимаю озабоченность родителей. Нужно единое для края решение»,— рассказал глава региона.

Владимир Владимиров поручил региональному Минобразования подготовить нормативный документ с общими правилами для учебных заведений, который должен вступить в силу на текущей неделе.

Губернатор отметил, что аналогичные рекомендации предназначены также для высших и средних специальных учебных заведений края.

Николай Аксенов