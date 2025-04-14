На Ставрополье утвердят порядок работы вузов и школ во время опасности БПЛА
На Ставрополье утвердят алгоритм работы образовательных учреждений региона во время режима беспилотной опасности. Такой порядок переводит занятия на дистанционный формат, если угроза сохраняется после 6:00, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Если угроза сохраняется после 10:00, дистанционное обучение вводится и для второй смены.
«Вопрос волнует многих, как отец понимаю озабоченность родителей. Нужно единое для края решение»,— рассказал глава региона.
Владимир Владимиров поручил региональному Минобразования подготовить нормативный документ с общими правилами для учебных заведений, который должен вступить в силу на текущей неделе.
Губернатор отметил, что аналогичные рекомендации предназначены также для высших и средних специальных учебных заведений края.