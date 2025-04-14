На Ставрополье до 50% урожая косточковых может быть потеряно из-за заморозков

На Ставрополье из-за непогоды под угрозой потери на 50% урожая сливы, абрикосов и персиков, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На минувшей неделе в отдельных районах Ставропольского края температура воздуха опускалась до -2. На рабочем совещании в правительстве региона сообщили, что озимые культуры не пострадали, также состояние семечковых культур — яблонь и груш — оценивается как более благополучное. До конца недели эксперты представят детальную оценку ситуации.

Параллельно с этим аграрии региона продолжают весенние полевые работы. План по севу яровых культур выполнен на 44 %, овощей — на 7%. В настоящее время проводится обрезка плодовых насаждений и виноградников. Запасы минеральных удобрений и ГСМ достаточны для завершения весенних полевых работ.

Николай Аксенов