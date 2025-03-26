СПГ не выпускают за границы

ЕС запретил перевалку российского сжиженного природного газа через свои терминалы. Теперь танкеры не смогут пользоваться услугами европейских портов для дальнейшей отправки топлива покупателям. Эта часть санкционных ограничений должна была осложнить доставку СПГ в африканские и азиатские страны. Меры введены как в отношении перегрузки топлива с одного судна на другое, так и выгрузки на побережье. Кроме того, запрещено оказание технической поддержки, брокерских услуг и финансовой поддержки по перевалке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Логистика поставок СПГ из России во многом уже перестроена, но новый порядок транспортировки в очередной раз приведет к увеличению издержек, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Перевалка в основном касалась СПГ, который поставлялся с "Ямал СПГ" для НОВАТЭКа и европейских компаний, которые давно законтрактовали этот газ. На физических объемах поставок, скорее всего, это практически не скажется. В стоимостном выражении может быть сокращение маржи за счет увеличения издержек. О запрете было известно заранее, поэтому успели подготовиться. Перевалка сейчас перенесена к острову Кильдин в Баренцевом море. Да и сама она, честно говоря, не играла такой большой роли. Ее объем до конца не известен, примерно 1,5-2 млн тонн в год при объеме экспорта в страны ЕС около 16 млн тонн.

В основном реэкспортом занимались европейские компании. Основная идея запрета была в том, чтобы удержать российский СПГ на рынке ЕС, прежде всего, в Северо-Западной Европе и на Балтике. Здесь не было реальной цели снизить российские поставки, хотя она декларировалась. В действительности даже западные эксперты предполагали, что задача именно в том, чтобы больше российского СПГ осталось в Европе, поскольку он играет важную роль в общем предложении сырья».

На практике закрытие европейских терминалов означает, что газ, который отгружается на Ямале, будет доставляться по более длинным маршрутам. То есть число отправок может сократиться, поскольку суда не будут успевать возвращаться к местам загрузки в прежние сроки. Объемы продаж российского СПГ из-за мер Евросоюза в короткие сроки снизиться не должны, но поставщики переориентируются на азиатские рынки, пояснила эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Софья Мангилева: «Ограничения касаются скорее стоимости транспортировки. Перевалка существует для того, чтобы оптимизировать работу флота арктического класса, который даже в эксплуатации в других водах более дорогой. Теоретически, конечно, можно думать о том, что ряд стран согласятся на исключение в рамках особых договоренностей по каким-то критическим проблемам. Но пока что не слышно заявлений той же Венгрии, что она как-то пытается изменить это правило.

Другой вопрос, что у нас большие объемы идут в Китай. Введение дополнительных ограничений со стороны Евросоюза переориентирует наши поставки на азиатский рынок.

Мы сейчас видим, что рынок был достаточно дефицитным, особенно после того, как ЕС отказался от российского трубного газа. На горизонте 2030 года при реализации всех проектов мировые мощности по торговле СПГ составят 610 млн тонн, это меньше, чем тот потенциал, который страны собираются реализовать в объемах. В производственных мощностях это будет 940 млн тонн. Мы наблюдаем профицит и возможность выпадения наиболее дорогих объемов. Если смотреть на себестоимость, то у России полная стоимость поставки СПГ одна из самых низких в мире».

Согласно правилам ЕС, перевозчики, использующие европейские терминалы, обязаны предоставлять декларацию о происхождении газа. После этого перевалку могут разрешить, если она необходима для дальнейшей транспортировки внутри ЕС. Реэкспорт в третьи страны больше невозможен. Самый крупный контракт на перевалку действует между «Ямал СПГ» и бельгийской компанией Fluxys. Его заключили в 2019-м сроком на 20 лет. В январе Брюссель подтвердил, что будет соблюдать ограничения. Резервуар бельгийского завода позволяет перегружать до 8 млн тонн ямальского сжиженного газа, под который он и был построен.

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Станислав Крючков