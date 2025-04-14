Корабль Blue Origin с Кэти Пэрри успешно совершил суборбитальный полет

Ракета New Shepard компании Blue Origin совершила первый полет с полностью женским экипажем. Трансляция велась на сайте компании. В миссии NS-31 поучаствовали американская певица Кэти Пэрри и невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blue Origin / AP Фото: Blue Origin / AP

Корабль запустили с космодрома №1 в Западном Техасе в 13:30 UTC (16:30 мск). Миссия длилась около 10-12 минут. Во время полета участницы смогли ощутить невесомость и наблюдать Землю в космическом пространстве. Экипаж успешно приземлился в районе стартовой площадки.

Среди пассажиров также были телеведущая CBS Гэйл Кинг, бывший инженер Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюссер Кериэнн Флинн.