Зарплата побольше от дома подальше

Иностранные топ-менеджеры вновь приглядываются к работе в России. За последние два года квалифицированные специалисты из Европы и США стали чаще искать вакансии в российских компаниях, сообщает РБК со ссылкой на кадровые агентства. Среди причин кандидаты называют высокую зарплату, трудности с карьерой в своей стране, доверие к российскому образованию, а также отсутствие расовых и гендерных квот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рынком труда в России интересуются, прежде всего, иностранные управленцы. Причем они рассматривают для себя разнообразные сферы бизнеса. Опрошенные “Ъ FM” эксперты подтвердили такую тенденцию на рынке. Наибольший интерес у иностранных управленцев вызывает финансовый сектор, отмечает руководитель проектов консалтинговой компании Ward Howell Татьяна Шиндина: «Мы в Ward Howell наблюдаем постепенно усиливающийся тренд: менеджеры из других стран все больше проявляют интерес к работе в России. Регулярно стали поступать запросы от кандидатов, которые сейчас являются топ-менеджерами в крупнейших компаниях как в Восточной, так и в Западной Европе, странах СНГ, а также восточных и азиатских странах.

В первую очередь мне хочется выделить финансовый сектор. К нему кандидаты проявляют наибольший интерес. Во многом это обусловлено тем, что финансовая индустрия и этот сектор в России являются одними из самых развитых в мире. Поэтому топ-менеджеры, конечно, заинтересованы в том, чтобы приехать и поработать в компаниях с лучшими мировыми практиками, самим чему-то научиться и привнести свой опыт.

Для этого несколько причин. Первая — это, конечно, улучшение общей геополитической ситуации. Вторая — многие топ-менеджеры из других стран — это, как правило, люди с российскими корнями либо те, кто имел опыт работы в России какое-то время назад. Тренд не только сохранится, но и усилится. В настоящее время мы регулярно получаем определенное количество запросов от таких кандидатов, однако это еще далеко не пиковые значения. Интерес будет только нарастать».

Тенденцию к возвращению российских управленцев, покинувших страну после начала военных действий на Украине, отмечает и компания Kontakt InterSearch. Такие специалисты сталкиваются за рубежом с «потолком» роста и протекционизмом, местные работодатели охотнее продвигают по карьере граждан своих стран, а не экспатов.

Впрочем, качественный международный опыт усилил компетенции российских кандидатов. Поэтому конкуренция на отечественном рынке среди топ-менеджеров усилится, говорит управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский: «Все очень сильно зависит от того, какой опыт за последние три года был у этих управленцев. Если они уехали, делали какие-то внешние консалтинговые проекты или вообще ничего не делали, то спрос на них будет не очень высок. Они смогут найти работу скорее по связям, по каким-то знакомствам и выйдут с большим падением, чем люди, которые работают сейчас в России.

При этом есть специалисты, которые оказались на международном рынке и все эти три года работали в международных компаниях, усиливали свою экспертизу и сейчас в силу разных причин готовы возвращаться в Россию. На таких людей будет довольно большой спрос, особенно в свете того, что мы идем к перестройке торговой модели, к появлению определенных полюсов внутри, вокруг которых будут строиться международные отношения. В России и раньше была, и сейчас есть своя специфика. Далеко не каждый международный топ-менеджер нужен, далеко не каждый может быть успешен».

Чем рынок привлекает иностранных управленцев? Сооснователь агентства по поиску топ-менеджеров Exeq Софья Беляндинова считает, что в первую очередь причина в уровне российского бизнеса, а также в ставках налогов: «Российский рынок привлекателен тем, что здесь очень высокая скорость работы и изменений. И результат можно видеть достаточно быстро. Клиенты (российские пользователи) достаточно активно реагируют на новые продукты, они очень привычны к лучшим технологичным и быстрым продуктам.

Соответственно, на российском рынке как ни на одном другом можно быть драйвером изменений, которые действительно имеют большой масштаб и влияние на всю страну.

Конечно, наш рынок еще интересен для топ-менеджеров с иностранным опытом с точки зрения дохода, потому что по налогообложению мы все еще являемся одной из самых привлекательных стран. И с точки зрения роста дохода: в сравнении с европейским рынком российский позволяет поддерживать наиболее комфортный уровень жизни с точки зрения безопасности и потребительской способности».

В марте глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи рассказал РБК, что иностранные менеджеры высоко оценивают качество бизнеса в Москве. По его словам, зарубежные компании вернутся на российский рынок, если мирные переговоры по Украине завершатся успехом.

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Леонид Пастернак