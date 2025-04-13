Персональные данные берут под юридическую защиту

Спрос на юристов в области защиты персональных данных резко вырос. Только за прошлый год он увеличился в полтора раза, говорится в исследовании кадрового агентства Magic Staff. Среди причин аналитики выделяют ужесточение требований к обработке и хранению личной информации, изменение законодательства в области криптовалют и распространение электронного документооборота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На тренд также влияет цифровизация экономики и активное развитие финтеха, отметил основатель агентства Magic Staff Дмитрий Утукин: «Сейчас очень модно в больших компаниях делать отдельные IT-кластеры, даже выделять в отдельные юридические лица свои IT-подразделения. Так поступают, например, "Норникель" и "Сибур". Сейчас спрос сильно возрос, потому что, во-первых, стало много контента, права, на который нужно регулировать. Во-вторых, усилилась цифровизация, в связи с этим такие юристы срочно стали востребованными, потому что много вопросов, касающихся разработки, передачи прав от разработчика работодателю, лицензий, открытого кода и персональных данных.

При этом им платят выше рынка, больше, чем обычным специалистам. К примеру, если мы говорим про среднего уровня юриста в корпорации, то его оплата в Москве будет составлять 150-200 тыс. руб. Если речь об IT-юристе, то это уже 200-250 тыс. руб., то есть разница составляет от 20 до 50%. Сейчас в Высшей школе экономики, в МГУ есть магистратура по IT-, IP-праву, огромное количество различных курсов. Но в основном, конечно, такими специалистами становятся те, кто начинают либо со второго курса работать, либо переходят в эту отрасль во взрослом возрасте, но получают где-то опыт в формате стажировок. Есть вариант внутри корпорации перейти из одно подразделения в другое. Только окончив курсы, конечно, таким юристом не стать».

По оценке аналитиков Magic Staff, медианная заработная плата IT-юристов составляет около 200 тыс. руб. При этом разброс зарплат на рынке труда — от 80 тыс. руб. до 900 тыс. руб. “Ъ FM” опросил юристов в области защиты персональных данных о специфике их работы.

Старший юрист компании ЭБР Артем Евсеев: «В мои задачи входит работа с интеллектуальной собственностью IT-компании. То есть все, начиная с каких-то моментов, связанных с товарными знаками, заканчивая объектами авторского права, софтом, программным обеспечением, программно-аппаратными комплексами и так далее. Я, по сути, с первого курса бакалавриата этим стал заниматься, а именно интеллектуальной собственностью, и потом это встало к привязке к IT. По зарплатам здесь всегда может быть лучше, но в целом я доволен своей заработной платой». Партнер практики Legal Tech компании BGP Евгений Журба: «Я сейчас занимаюсь тем, что автоматизирую юристику. Я работаю не инхаус-юристом, а руковожу командой LegalTech-специалистов (это что-то среднее между юристами и проектными менеджерами) и командой внедрения. Это люди, которые понимают, как внедрять технологические продукты внутри юридических департаментов». Управляющий партнер Magic Legal Наталья Синицына: «Я помогаю брендам и творческим людям защищать их интеллектуальную собственность. В основном это, конечно же, товарные знаки. Мы консультируем клиентов, рассказываем, как можно защищать интеллектуальную собственность, как это работает в России и за рубежом. Помогаем оформлять заявки, в том числе занимаемся и патентами, и ведем судебные процессы. Мне кажется, это самая творческая и самая интересная часть юриспруденции, особенно с внедрением новых технологий. Сейчас все говорят про искусственный интеллект, это очень актуальная тема. И все, что мы создаем, это интеллектуальная собственность, которая везде необходима».

По данным hh.ru, за прошлый год работодатели опубликовали свыше 56 тыс. вакансий для юристов. Конкуренция среди специалистов крайне высокая, до 17 резюме на одно место. При этом наиболее востребованы эксперты в узких направлениях, заметил партнер компании Future Today Денис Каминский: «В любой профессии наличие двух сильных сторон, какой-то межфункциональной компетенции, повышает твою стоимость. Когда ты хороший юрист с сильной специализацией в каком-то сегменте, например, IT, то, естественно, в этой сфере ты гораздо более востребован. Поскольку IT сейчас растет как область, она очень востребована, то и на людей, которые обладают соответствующей специализацией, растет спрос. Всегда все зависит от объема загрузки, который у вас есть. Если у вас достаточно большой объем для того, чтобы взять профессионала, есть достаточно интересные задачи, чтобы привлечь качественного специалиста на хорошие деньги, то, конечно же, иметь такого человека в штате здорово. Но надо понимать, что это зависит от того, что вы можете предложить».

Между тем, как сообщают в аналитическом центе InfoWatch, за прошлый год количество утечек персональных данных у российских компаний возросло на треть и превысило 1,5 млрд записей. Лидер — сфера торговли, на долю которой пришлось свыше четверти всех утечек. Следом идут госорганы и отрасль телекоммуникаций.

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Андрей Дубков