Работу оставляют в офисе

Только каждая третья компания прибегает к аутсорсингу, чтобы справиться с нехваткой кадров. Как рассказали “Ъ FM” аудиторы из Б1, наниматели по-прежнему не доверяют сотрудникам со стороны. Директора компаний указывают на опасность утечек конфиденциальной информации. Кроме того, таких работников попросту тяжелее контролировать, говорят участники рынка. Однако в Б1 считают, что менеджеры недооценивают передачу части функций сторонним организациям. Особенно если речь идет о службах поддержки в сферах IT и правового сопровождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Тем не менее у аутсорсинга остается много подводных камней, полагает управляющий партнер агентства «Экопси Консалтинг» Павел Безручко: «Не всякую работу можно отдать на аутсорс. Например, работу квалифицированного специалиста, которому нужно глубоко понимать контекст происходящего в компании, в организации с клиентами, принципиально нельзя отдать на аутсорсинг. Но эта система может быть довольно эффективна в ряде производств. Я знаю примеры, когда целую функцию снабжения или дистрибуции аутсорсят, и это дает хороший результат.

Вопрос в том, есть ли развитый рынок в регионе и в той отрасли, которую мы обсуждаем. Если рынок есть, можно рассматривать варианты либо аутсорсинга сотрудников, либо целой функции сразу. Но часто бывает так, что рынок не развит, нет предложения. Например, я бы хотел бухгалтерию делегировать сторонним сотрудникам, но в моем регионе все очень сложно. И надо искать людей из мегаполисов, которые это делают. И это вызывает ряд проблем: они не понимают специфики, есть разница часовых поясов и так далее. Поэтому я все-таки нанимаю бухгалтеров, и они работают у меня. То есть тут важно не только желание прибегнуть к аутсорсингу, но и наличие рынка соответствующих услуг».

Многие работодатели избегают аутсорсинга и по другим не менее весомым причинам, говорит основатель кадрового агентства Atsearch Crowd Recruitment Елена Морозова: «Аутсорсинг становится менее привлекательным. Сейчас компании в России очень аккуратно работают с бюджетами в условиях ограниченных финансовых и человеческих ресурсов. Поэтому скорее стоит задача максимальной эффективности, нежели масштабирования и роста. В связи с этим услуги аутсорсинга в данный момент могут быть чуть менее востребованы.

Как только компании перейдут в стадию развития, открытия новых возможностей, тут же появится необходимость обеспечить масштабирование для реализации этих возможностей».

Среди других способов борьбы с дефицитом специалистов: активный наем, повышение зарплат и создание более качественных условий труда. Кроме того, за последний год бизнес стал активнее взаимодействовать с вузами, заключили в Б1. Ранее “Ъ” писал, что российские компании стали чаще отдавать на аутсорсинг собственную кибербезопасность. По оценкам собеседников издания, доля таких предприятий к 2025 году достигнет 80%.

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Никита Путятин