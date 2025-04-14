Кондитеры отчитались о росте объема производства на 4% в 2024 году

Объем производства кондитерских изделий в России составил более 4,3 млн т по итогам 2024 года. Это на 3,9% выше прошлогоднего показателя. Оборот отрасли в рознице достиг 2,1 трлн руб. Об этом говорится в отчете Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (Асконд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Прошедший 2024 год был непростым для отрасли: сказались критическое подорожание и дефицит какао-бобов»,— пояснил президент Асконда Сергей Носенко. В ассоциации напомнили, что цены фьючерса на какао-бобы в 2024-м достигали рекордных $12 тыс. за тонну. Несмотря на возникшие трудности, рост отпускных цен на кондитерскую продукцию удалось удержать ниже уровня инфляции.

По словам зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, оптовые цены на шоколад в феврале составляли в среднем 765,5 руб. за 1 кг, тогда как годом ранее — 524,3 руб., розничные — 1,32 тыс. руб. и 1,04 тыс. руб. за 1 кг соответственно. При этом, по состоянию на 9 апреля, стоимость фьючерса на какао-бобы сократилась примерно в 1,14 раза — до $8,4 тыс. за тонну.

О ценообразовании в кондитерской отрасли — в материале «Ъ» «Сладкое сбрасывает вес».