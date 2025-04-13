Постпред Ульянов: итоги переговоров США и Ирана обнадеживают

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал итоги непрямых американо-иранских переговоров в Омане. По его словам, обе стороны позитивно отозвались о встрече.

«По итогам сегодняшней (12 апреля.— “Ъ”) встречи в Омане и иранцы, и американцы назвали состоявшиеся переговоры позитивными и конструктивными. Это обнадеживает»,— написал господин Ульянов в Telegram-канале.

В субботу, 12 апреля, прошел первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В центре обсуждения были темы ядерной программы Ирана и снятия со страны санкций. Второй раунд переговоров запланирован на 19 апреля.

О позициях двух стран — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы “все включено”».