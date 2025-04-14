Глава МИД Ирана посетит Россию на этой неделе

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направится в Россию в ближайшее время. Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Эсмаил Багаи, господин Арагчи прибудет в Россию в конце текущей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Арагчи

Фото: David Dee Delgado / Reuters Аббас Арагчи

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Соединенные Штаты уведомлены о намерениях иранского министра, передает иранское агентство «Мехр» слова господина Багаи.

Россия имеет тесные политические связи с Исламской Республикой. 8 марта замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что Москва готова оказать содействие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, если такая необходимость возникнет.

Иран и США возобновили переговоры касательно иранской ядерной программы. Посредником между сторонами выступает Оман. Вчера постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что результаты первых встреч обнадеживают.

Подробнее о ситуации вокруг Ирана читайте в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы “все включено”».