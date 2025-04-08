Замглавы МИДа Руденко о ядерной сделке США и Ирана: надежда умирает последней

В МИД РФ рассчитывают на продолжение диалога по заключению ядерной сделки между США и Ираном. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он отметил, что Россия готова оказать посреднические услуги в урегулировании этого вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Руденко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Руденко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Надежда умирает последней»,— сказал господин Руденко, комментируя переговорный процесс США и Ирана по ядерной программе (цитата по «Интерфаксу»). «По крайней мере, диалог продолжается»,— отметил он.

«Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы предложить (свое содействие.— "Ъ")»,— сказал дипломат.

7 апреля Дональд Трамп объявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной сделке, а следующая встреча «почти на высшем уровне» пройдет 12 апреля. Переговоры пройдут в Омане. Делегации двух стран возглавят иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Иранская сторона уточнила, что переговоры будут непрямые: делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах, а оманские дипломаты выступят в роли посредников и передадут их сообщения друг другу.

Об ожиданиях от переговоров — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».

Анастасия Домбицкая