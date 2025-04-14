Трамп призвал лишить лицензии шоу «60 минут» за сюжеты об Украине и Гренландии

Президент США Дональд Трамп обвинил выходящую на американском телеканале CBS программу «60 минут» в распространении ложных сведений о нем. Он назвал передачу «бесчестным политическим деятелем, который маскируется под новостное шоу». В своей социальной сети Truth Social он заявил, что канал должен быть лишен лицензии СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из телепрограммы «60 минут» на CBS

Фото: @60Minutes Кадр из телепрограммы «60 минут» на CBS

Фото: @60Minutes

По словам Дональда Трампа, два последних эпизода «60 минут» искажают факты о его внешнеполитической деятельности. Первый сюжет касался политики господина Трампа в отношении Гренландии, в рамках второго вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США считает, что в сюжете по Украине его упомянули в «уничижительном и порочащем ключе». Самого господина Зеленского Дональд Трамп в своем посте не упоминал.

«Надеюсь, Федеральная комиссия по связи, возглавляемая уважаемым председателем Бренданом Карром наложит максимальные наказания и штрафы… CBS вышла из-под контроля, достигла невиданных масштабов и должна заплатить большую цену»,— подытожил господин Трамп.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп подал иск на $10 млрд к телеканалу CBS. Причиной стало интервью оппонента Дональда Трампа на президентских выборах Камалы Харрис. Согласно иску, госпожа Харрис не отвечала на вопросы в прямом эфире, а говорила заученными фразами на заранее известные вопросы. Канал позже признал, что редактировал интервью кандидата от демократической партии, но отказался публиковать полную версию отрывка.

Как относятся сейчас избиратели к Дональду Трампу — в материале «Ъ» «Пошлины ударили по рейтингу».