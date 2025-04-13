Пошлины ударили по рейтингу

Развязанная Дональдом Трампом торговая война со всем миром явно не пошла на пользу его популярности в собственной стране. Рейтинги президента США падают, особенно среди независимых избирателей. В целом же поддержка Дональда Трампа обвалилась почти на 17 процентных пунктов. Американцы боятся, что политика нового главы Белого дома, обещавшего им процветание и подъем экономики, на деле приведет к росту цен, инфляции и даже рецессии. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп после общения с прессой на борту Air Force One

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп после общения с прессой на борту Air Force One

Фото: Nathan Howard / Reuters

Последние опросы общественного мнения в США показывают, что рейтинги Дональда Трампа уверенно идут вниз. Средний уровень одобрения работы президента, по данным одного из самых авторитетных институтов исследования общественного мнения Silver Bulletin, в настоящее время составляет 45,5%, а 50,6% выступают против его политики.

Показатель одобрения деятельности главы Белого дома, таким образом, перешел в негативную зону, а разница между теми, кто его поддерживает, и теми, кто не одобряет, составила 5,1%.

В начале же второго президентского срока Трампа отношение его почитателей и противников составляло 51,6% к 40%, то есть его популярность находилась в позитивной зоне с показателем 11,6%. Поддержка Дональда Трампа в американском обществе упала почти на 17 пунктов.

Понятно, что негативное отношение демократов к 47-му президенту США всегда оставалось неизменным — критическое падение его рейтингов произошло в первую очередь за счет независимых избирателей, которые сыграли решающую роль в его победе на выборах 2024 года. Они ждали от нового лидера в первую очередь позитивных экономических изменений, а не очередного удара по карману.

В целом же опрос Reuters-Ipsos от 2 апреля показал, что деятельность президента одобряет лишь 37% независимых избирателей, а 59% из них относятся к ней негативно.

В целом же 61% американцев считают, что США полным ходом двигаются к рецессии. И лишь 24% полагают, что затеянные Трампом перемены в итоге приведут страну к процветанию и прогрессу.

За этой статистикой скрывается также глубокий раскол между Республиканской и Демократической партиями, предупреждают социологи. Почти в два раза больше демократов, чем республиканцев, считают, что рецессия совсем близко (82% против 44%).

Демократы и склоняющиеся к ним независимые избиратели видят причину грядущей, как им кажется, катастрофы именно в тарифной политике американского президента. Опрос, проведенный Quinnipiac University, показывает, что подавляющее большинство респондентов (72%) считают, что пошлины, введенные новой администрацией, нанесут ущерб экономике США в краткосрочной перспективе. В этом уверены 97% опрошенных демократов, 77% независимых и 44% республиканцев. Напротив, 46% республиканцев, 19% независимых и 2% демократов полагают, что введение новых пошлин поможет экономике США уже в ближайшее время.

Большинство, а именно 53%, опрошенных считают, что пошлины нанесут ущерб экономике и в долгосрочной перспективе, в то время как 41% полагают, что они позитивны для будущего страны. Водораздел и здесь идет по партийному признаку: 95% демократов, 57% независимых и 10% республиканцев настаивают, что действия администрации навредят экономике США в долгосрочной перспективе, 87% республиканцев, 35% независимых и 3% демократов — что в отдаленном будущем они окажут положительное воздействие.

Американцы в большинстве своем считают, что президент просто поставил не на ту лошадку: он развязал торговую войну со всем миром вместо того, чтобы сосредоточиться на росте благосостояния американцев.

Так полагают 64% респондентов в опросе CBS News. И это при том, что именно обещание Дональда Трампа улучшить финансовое положение населения стало ключом к успеху его президентской кампании 2024 года, напоминает телеканал.

Примечательно, что лишь 30% американцев, говорится в опросе YouGov, считают торговый дефицит США, с которым президент борется с помощью пошлин, крайне серьезной проблемой. 62% респондентов обеспокоены в первую очередь коррупцией и инфляцией, чуть меньше половины (48%) всерьез переживают из-за нелегальной иммиграции.

Единственное, что хоть как-то удерживает рейтинги президента от фатального падения,— политика в области иммиграции. Более половины (53%) американцев поддерживают его действия в этой сфере, уточняется в материале CBS. Отношение к миграционной политике президента остается практически неизменным: одобрение лишь слегка снизилось — с 51% до 50%, а неодобрение осталось на уровне 44%.

Екатерина Мур