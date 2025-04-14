NYT: КНР приостановила экспорт редкоземельных магнитов в ответ на пошлины Трампа

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов и магнитов, необходимых производителям автомобилей, аэрокосмической техники, а также компаниям по производству полупроводников и военным подрядчикам. Меры были приняты на фоне эскалации торгового конфликта после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт. Об этом сообщает газета The New York Times.

Поставки были остановлены, пока правительство КНР разрабатывает новую систему регулирования экспорта. В NYT отметили, что после внедрения новая система может помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков.

В издании напомнили, что 4 апреля правительство КНР ограничило экспорт шести тяжелых редкоземельных металлов, которые полностью перерабатываются в Китае, а также редкоземельных магнитов, 90 процентов которых производятся в Китае. Материалы теперь могут быть отправлены из Китая только при наличии специальных экспортных лицензий.

Как отмечает газета, редкоземельные магниты составляют незначительную долю от общего объема китайского экспорта в Соединенные Штаты и другие страны, поэтому серьезного ущерба КНР не получит.

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