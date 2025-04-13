Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт Тель-Авива и военную базу

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха» на востоке Израиля. По словам представителя движения хуситов Яхья Сариа, атаки «достигли своих целей».

«Ракетные войска… провели военную операцию с применением двух баллистических ракет, включая одну гиперзвуковую ракету типа "Палестина-2", нанеся удар по базе "Сдот-Миха"»,— сообщил представитель вооруженных сил в официальном Telegram-канале движения. "

По его словам, аэропорт Бен-Гурион был атакован с применением ракеты типа «Зульфикар», из-за чего воздушной гавани пришлось приостановить работу «примерно на час». В сообщении также отмечается, что хуситы ударили дроном по «важной цели» в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля.

В ночь на 13 апреля армия Израиля сообщила о перехвате снаряда, выпущенного с территории сектора Газа. Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе ЦАХАЛа. В субботу, 12 апреля, министр обороны Исраэль Кац заявил о планах расширения боевых действий на территории Газы. Он призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих военных операций.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».