Министр торговли США: отмена импортных пошлин на электронику — временная мера

Министр торговли США Говард Латник заявил в эфире ABC News, что вывод из-под импортных пошлин электроники — всего лишь временное решение. В течение ближайшего месяца-двух эти товары будут облагаться «полупроводниковыми пошлинами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Все эти товары будут облагаться в рамках тарифов на полупроводники, на них будет распространяться особый тип тарифов, чтобы обеспечить их производство в Америке. Нам нужны полупроводники, нам нужны микросхемы, нам нужны плоские панели — нам нужно, чтобы все это производилось в Америке. Мы не можем полагаться на Юго-Восточную Азию во всем, что касается нашей деятельности»,— заявил господин Латник.

Американский президент анонсировал введение пошлин на полупроводники после вступления в должность в январе. Свое решение он объяснял тем, что производители процессоров «покинули США и перебрались на Тайвань», где, по его словам, сосредоточено около 98% полупроводников.

10 апреля США увеличили пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. Именно в Китае, например, производится большая часть техники Apple. 12 апреля США решили освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны, компьютеры, процессоры и жесткие диски.

Кирилл Сарханянц