УНИКС отрепетировал игры на вылет

В воскресенье завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Матчем-украшением последнего дня турнира стала встреча УНИКСа и ЦСКА, в которой удачливее были хозяева, победившие со счетом 86:78. Команды, даже несмотря на то, что турнирного значения игра уже не имела, выдали битву, ставшую отличной репетицией грядущих матчей play-off. На этой стадии чемпионата казанцам и армейцам придется сойтись в полуфинале, если, конечно, они вдруг не оступятся в четвертьфинале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист УНИКСа Девон Акун-Перселл в матче против ЦСКА, 13 апреля

Фото: БК «УНИКС» Баскетболист УНИКСа Девон Акун-Перселл в матче против ЦСКА, 13 апреля

Фото: БК «УНИКС»

На данный момент определились только две пары четвертьфиналистов. Своих соперников знают УНИКС и «Локомотив-Кубань». ЦСКА и выигравший «регулярку» «Зенит» узнают их после раунда play-in. В нем сыграют команды, занявшие места с седьмого по десятое.

Когда верстался календарь регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, его составители, возможно, исходили из того, что неплохо бы свести в последнем туре двух грандов чемпионата. Выбор «пал» на ЦСКА и УНИКС. К сожалению, вышло так, что к последнему игровому дню обе команды подошли в положении, когда ни выше, ни ниже уже двинуться не могли. А потому был риск превращения казанского противостояния в проходной товарищеский матч. Риск, впрочем, небольшой, учитывая, насколько принципиальным является соперничество ЦСКА и УНИКСа. Для казанцев оно в этом сезоне складывалось неудачно. Все три предыдущих матча «регулярки» они красно-синим проиграли.

Разумеется, команда Велимира Перасовича совсем не хотела уступать и в четвертый раз. Впрочем, чтобы все-таки размочить счет по личным встречам, УНИКСу потребовалось приложить максимум усилий.

Был даже момент, когда казалось, что ЦСКА снова одержит уверенную победу. Ведь уже в начале матча хозяева прозевали рывок гостей. Причем затяжной. Настолько, что после дальнего попадания Алексы Аврамовича отрыв армейцев достиг 13 очков уже в конце первой четверти.

Но для УНИКСа это стало лишь нокдауном, но никак не нокаутом. И это при том, что хозяева играли без нескольких важных игроков. В конце недели команда отзаявила Тони Тейлора и Луи Лабери, взяв на их места Даррана Хиллиарда и Маркоса Кина. Но новички до своей новой команды пока не добрались. При этом из-за травм выбыли Михаил Беленицкий и Дмитрий Кулагин. В итоге и без того не самая длинная скамейка УНИКСа стала еще короче. Но в составе хозяев все же нашлись игроки, которые сумели переломить ход неудачно складывавшегося противостояния. Это и Джален Рейнолдс, и Девон Акун-Перселл, и Андрей Лопатин, и Артем Камолов, и конечно, Маркос Найт. Последний, отметим, не только набрал больше всех очков в матче (19 баллов), но и стал наиболее результативным игроком всей «регулярки». На счету Найта 690 очков, на четыре больше, чем у игрока «Зенита» Дуэйна Бейкона.

Ключевой в этой игре стала третья четверть, которую УНИКС выиграл с перевесом в 10 очков.

В итоге на финальную десятиминутку казанцы выходили уже в ранге лидеров. Другое дело, что лидерство это было чрезвычайно зыбким. Вообще лидер в противостоянии менялся 11 раз. За две минуты до сирены после дальнего попадания Семена Антонова от преимущества УНИКСа почти ничего не осталось. Но все же боевой концовки не случилось. Ошибки игроков ЦСКА позволили УНИКСу набрать несколько легких очков и снять вопросы относительно победителя. Казанцы победили со счетом 86:78 и могут считать генеральную репетицию play-off успешной. Тем более что в полуфинале чемпионата УНИКСу наверняка придется сойтись именно с армейцами. Правда, командам надо бы не оступиться в четвертьфинальной стадии.

Отметим, что пока известны лишь шесть участников play-off. Это первые шесть команд «регулярки»: «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» и «Автодор». УНИКС и «Локомотив-Кубань» в четвертьфинальных сериях до трех побед сыграют против «Автодора» и «Уралмаша» соответственно. А вот «Зениту» и ЦСКА своих соперников придется подождать. Они определятся в раунде play-in (пройдет с 16 по 19 апреля), в котором сыграют команды занявшие места с седьмого по десятое. Первую пару составили «Нижний Новгород» и «Парма». Победитель в этом противостоянии в четвертьфинале выйдет на ЦСКА. Проигравший же встретится с сильнейшей командой пары МБА—«Енисей». Команда, которая окажется сильнее в этом противостоянии в четвертьфинале попадет на «Зенит».

Четвертьфиналы play-off стартуют 22 апреля, полуфиналы (серии до четырех побед) — 5 мая, финал (также до четырех побед) — 27 мая. Завершится чемпионат не позднее 12 июня.

Александр Петров