Играй, студент

Возможно, уже в следующем сезоне в НБА после долгого перерыва снова появится игрок из России. Никто из аналитиков не сомневается, что 19-летний Егор Демин будет выбран в первом раунде летнего драфта новичков. Высокие котировки российский баскетболист заработал, правда, выступлениями не на родине, а в испанском «Реале» и студенческом американском чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все ресурсы, составляющие рейтинги, убеждены, что Егора Демина (№3) выберут в первом раунде драфта НБА

Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Все ресурсы, составляющие рейтинги, убеждены, что Егора Демина (№3) выберут в первом раунде драфта НБА

Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters

Егор Демин объявил о том, что будет участвовать в драфте новичков НБА, на пресс-конференции своей команды «BYU Кугарс», представляющей находящийся в городе Прово в штате Юта Университет Бригама Янга. И для российского баскетбола это довольно примечательное событие.

В отличие от хоккейной НХЛ, в главной баскетбольной лиге Северной Америки выступала лишь небольшая по численности группа россиян. За три десятилетия их набралось всего десять человек: Сергей Базаревич, Андрей Кириленко, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Ярослав Королев, Павел Подкользин, Сергей Карасев, Александр Каун, Алексей Швед и Тимофей Мозгов. Центровой Мозгов был последним из них, кто играл в НБА. Ее чемпионат он формально покинул в 2019 году, но на самом деле из-за травмы не выходил на площадку с 2018-го.

С тех пор в НБА появилось множество классных европейских игроков из разных стран: Сербии, Хорватии, Словении, Греции, Франции, Германии, Литвы, Латвии, Испании, Финляндии, но отечественных среди них не было. Более того, за прошедшие семь лет американские баскетбольные эксперты даже ни разу не обнаружили в России никого, чей потенциал предполагал необходимость хотя бы протестировать его на элитном уровне. В этом смысле история с Егором Деминым выглядит чем-то вроде прорыва.

Правда, продуктом именно российского баскетбола его следует называть с определенными оговорками. Демин в детстве и подростковом возрасте занимался в знаменитой московской спортшколе «Тринта». Но уже в 15 лет он уехал совершенствоваться в испанский «Реал», с которым заключил шестилетний контракт.

Демин превратился в лидера молодежной команды мадридского гранда, дважды подряд выиграл с ней юниорскую Евролигу, дебютировал, несмотря на острейшую конкуренцию, во взрослой команде и заслужил от обозревателей кучу лестных отзывов.

В Испании его сравнивали с блиставшим в основе «Реала», когда в систему клуба попал Егор Демин, словенцем Лукой Дончичем. Они играли на разных позициях (Дончич — разыгрывающего, а Демин — атакующего защитника или даже легкого форварда), но россиянин отличался такой же уверенностью при атаке чужого кольца и такой же универсальностью. Его функционал не ограничивался снайперскими задачами, в него входили, скажем, и задачи плеймейкерские.

Дончич из «Реала» отправился непосредственно в НБА — в клуб «Даллас Маверикс», откуда недавно перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс» — и быстро превратился в лиге в настоящую суперзвезду. Демин выбрал путь не такой прямой. В 2024 году он перебрался в университетcкую команду города Прово из NCAA, студенческой лиги США, в которой созревает подавляющее большинство игроков НБА. И, кажется, это было вполне разумное решение.

В «Кугарс» 206-сантиметровый баскетболист только укрепил репутацию. Команда, в которой он быстро стал ключевой фигурой, добралась в марте до престижной стадии чемпионата, которую называют Sweet Sixteen, попав в число 16 сильнейших. Правда, дальше ей пробиться не удалось из-за поражения от соперников из Университета Алабамы. Но в любом случае статистика Демина, набиравшего по ходу сезона более десяти очков и делавшего пять с половиной результативных передач в среднем за игру, оказалась очень неплохой. Как и общие впечатления от его игры.

Все ресурсы, составляющие преддрафтовые рейтинги, убеждены, что Егора Демина выберут в первом раунде (в общей сложности их два).

Причем, видимо, ближе не к 30-му номеру, после которого начнется 2-й, а к первому. Лишь в рейтинге лучших новичков от Sporting News Демин на 17-й позиции. У NBADraft.net он 7-й, у CBS Sports — 9-й, а у ESPN — 12-й. В отчете последнего Демин характеризуется как «замечательный, несмотря на габариты, распасовщик», который, правда, «испытывает проблемы с обыгрыванием оппонентов один на один» и «нестабилен в бросках с дальней дистанции».

В любом случае, судя по всему, возьмут Егора Демина на драфте гораздо раньше единственного российского баскетболиста, который приобрел в НБА статус бесспорной знаменитости топового эшелона. Им был нынешний президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, во время своей американской карьеры, продолжавшейся с 2001 по 2014 год, неоднократно включавшийся в различные символические сборные и принимавший участие в Матче всех звезд. «Юта Джаз» выбрал его под 24-м номером.

Алексей Доспехов