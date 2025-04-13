На Арбате закрасили посвящение Паше Технику на стене Цоя

Фанат Виктора Цоя перекрыл граффити в честь Паши Техника на стене советского музыканта на Старом Арбате в Москве. Поверх него художник Роман Яковлев оставил надписи «Паша Техник мертв, Виктор Цой жив».

Также фанат Виктора Цоя перекрыл посвящение рэперу плакатами с изображением музыканта, показывающего средний палец.

«Я не считаю Техника равным Виктору Цою. Их невозможно сравнить. Техник — простой смертный. Человек, который жил не очень правильно. В своем творчестве он не нес какой-то силы»,— сказал Роман Яковлев РЕН ТВ. Он назвал появление надписи в честь Паши Техника вандализмом, пояснив, что стена Виктора Цоя — не подходящее для этого место. Художник пообещал снова закрасить граффити в честь рэпера, если фанаты его вернут.

Посвящение Паше Технику появилось на стене Виктора Цоя вчера, 12 апреля. Павел Ивлев (Паша Техник) умер 4 апреля в больнице на Пхукете. 11 апреля в Москве состоялось прощание с рэпером, его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

О том, как прошла церемония прощания,— в репортаже «Ъ».