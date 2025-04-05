Чем известен рэпер Паша Техник

Российский рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в больнице в Таиланде. Артист прославился как своей музыкальной карьерой, так и многочисленными скандалами, связанными с употреблением наркотиков и нарушениями закона. Подробности биографии Паши Техника — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паша Техник (Павел Ивлев)

Фото: @techniquepashalive Паша Техник (Павел Ивлев)

Фото: @techniquepashalive

Музыкальная карьера

Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, родился 1 июля 1984 года в Москве. В начале 2000-х основал группу Kunteynir, которая выпустила несколько альбомов, включая «Эдвард руки ножницы бумага» (2004) и «Вес» (2006). В своих песнях часто затрагивал темы, связанные с наркотической зависимостью. Например, в композиции «Нужен Xanax» артист описывал борьбу с тревожностью и желание обратиться к лекарствам, чтобы справиться с этим чувством.

В 2016 году после выпуска альбома «Последняя запись» и распада Kunteynir Паша Техник начал сольную карьеру. В 2020 году группа воссоединилась ради альбома «Дорога в облака».

В октябре 2024 года Паша Техник заявил о намерении удалить все свои треки с упоминанием наркотиков, подчеркнув, что «наркотики — это зло». Он призвал поклонников заниматься спортом и другими полезными делами, а не употреблять запрещенные вещества.

Проблемы с законом и наркотическая зависимость

В 2009 году Павел Ивлев был приговорен к пяти годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. В 2013 году вышел на свободу и возобновил музыкальную деятельность. В декабре 2019-го был лишен водительских прав на полтора года и оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2020 года был повторно задержан за аналогичное нарушение, что привело к 11 месяцам лишения свободы и запрету вождения на два года.

В октябре 2022 года был госпитализирован в состоянии комы после передозировки наркотиков. В апреле 2023 года прошел курс реабилитации от наркотической зависимости. В июле 2023 года был арестован на 13 суток за демонстрацию нацистской символики из-за татуировки с изображением Карлсона с пропеллером в форме свастики. В ноябре 2024 года суд во Владимире оштрафовал Павла Ивлева на 20 тыс. руб. за песни, в которых пропагандируется употребление запрещенных веществ.