На стене Цоя на Арбате появилось посвящение Паше Технику
На стене Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве нарисовали граффити в честь Паши Техника. Фанаты Техника нанесли поверх имеющихся рисунков большими белыми буквами надпись «Техник», поместив между буквами «х» и «н» портрет рэпера. В соцсетях поклонники советского певца возмутились, что буквы закрывают граффити с лицом Цоя, и назвали произошедшее вандализмом.
Павел Ивлев (Паша Техник) умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Туда его доставили в бессознательном состоянии с поражением легких, 27 марта его ввели в искусственную кому. В больницу он попал в результате употребления наркотиков. 11 апреля в Москве состоялось прощание с рэпером, его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
О том, как прошла церемония прощания, читайте в репортаже «Ъ».