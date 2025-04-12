На стене Цоя на Арбате появилось посвящение Паше Технику

На стене Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве нарисовали граффити в честь Паши Техника. Фанаты Техника нанесли поверх имеющихся рисунков большими белыми буквами надпись «Техник», поместив между буквами «х» и «н» портрет рэпера. В соцсетях поклонники советского певца возмутились, что буквы закрывают граффити с лицом Цоя, и назвали произошедшее вандализмом.

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Павел Ивлев (Паша Техник) умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Туда его доставили в бессознательном состоянии с поражением легких, 27 марта его ввели в искусственную кому. В больницу он попал в результате употребления наркотиков. 11 апреля в Москве состоялось прощание с рэпером, его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

О том, как прошла церемония прощания, читайте в репортаже «Ъ».