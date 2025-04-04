Туристы ближнего плавания

Сезон круизов стартует в ближайшие недели. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, начало навигации запланировано на конец месяца. По данным Ассоциации туроператоров, россияне на 15% чаще бронировали круизы на этот сезон по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, примерно пятая часть всех путевок была раскуплена еще в ноябре, на этапе раннего бронирования, рассказал “Ъ FM” вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян: «Внутренний круизный рынок тоже растет, и здесь картина немного отличается от международной. У нас все-таки суда ходят по рекам, поэтому они во многом сильно скромнее, но и ценники не сравнимы с мировыми. Хотя российские операторы, конечно же, равняются на общую практику.

Делается акцент на то, чтобы максимально окружить туриста заботой, предоставить ему возможность питаться, получать развлекательную программу, а в местах остановок, соответственно, посещать экскурсионные программы, которые гармонично интегрируются за счет привлечения либо собственных сил поставщиков, либо внешних операторов. За счет комплексности туристам, конечно, это становится все более интересно.

Плюс нет активной конкуренции между поставщиками, у каждого во многом свой уникальный продукт. Туристу есть из чего выбрать, нет фактора заезженности и повторения.

Навигация открывается, как только дает на это разрешение МЧС. С точки зрения прекращения ледохода круизная навигация может открыться в ближайшие две недели и продлится до октября. Во многом ее пик приходится на летние месяцы. Глобально в России спрос очень концентрированный, в отличие от международного, за счет короткого периода навигации. А спрос формируется задолго до начала сезона».

В сегменте речных круизов традиционно лидируют путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом. На втором месте рейсы по Волге. Также востребованы маршруты за Уральскими горами. О самых востребованных у туристов направлениях рассказал директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский: «Если мы берем столицу, то популярностью пользуются круизы выходного дня и по Золотому кольцу, потому что локации людям более-менее известны. Это круизы длительностью от трех до шести дней. Конечно, всегда в топе Москва и Санкт-Петербург, потому что это два крупных города, по маршруту между которыми можно посмотреть и провинциальную Россию, и природу северо-западного региона, и Валаам, и Кижи.

Вторые по популярности круизы по средней Волге: Нижний Новгород, Казань, Самара. Еще одно бурно растущее направление — это круизы за Уральскими горами, по Сибири. Сейчас это продуманная программа, трансфер, экскурсии, естественно, питание, развлечения. Сейчас мы видим, что Иртыш, Енисей, Лена, Байкал являются очень быстро развивающимися круизными направлениями, в том числе потому, что Сибирь манит нашего жителя, особенно европейской части России».

Что касается морских круизов, то за последние три года предпочтения туристов изменились, отмечают в АТОР. Россияне чаще выбирают путешествия за рубежом. Наибольшим спросом пользуются направления Юго-Восточной Азии и Средиземноморья, рассказал гендиректор компании Special Travel Club Алексей Миронов: «С весны 2023 года наблюдается очевидный всплеск спроса на зарубежные морские круизы. При этом туристы как заказчики российского туроператора, разумеется, не несут никаких дополнительных сложностей с точки зрения оплаты за рубеж и за рубежом, потому что они платят своему туроператору в рублях.

С точки зрения условий бронирования можно констатировать, что мягкие ковидные условия прошли, когда можно было забронировать все в последний момент и отменить или перенести. Уже 2024 год мы отработали в режиме доковидного периода, когда условия бронирования, а главное отмены или переноса, довольно жесткие. Цена круиза, конечно, в первую очередь зависит от круизной компании. Есть так называемые бюджетные компании, есть путешествия класса люкс. Но даже там есть вполне доступные круизы, в том же Средиземноморье можно забронировать каюту за €10 тыс. на двоих. Растет интерес к Юго-Восточной Азии. По ряду направлений из России есть прямые перелеты, что сейчас, конечно, является очень привлекательным фактором для туристов».

На майские праздники сейчас можно приобрести билеты на речные круизы за 60 тыс. руб. на двоих. Речь идет, в частности, о маршрутах по Волге.

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Андрей Дубков