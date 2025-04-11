Насилие признается посмертно

Признать виновным в насилии, в том числе сексуальном, в отношении своих детей попросил прокурор в Бутырском райсуде Москвы Михаила Хачатуряна, погибшего от рук трех своих дочерей. По мнению обвинения, мужчина лишил их общения с матерью и на протяжении четырех лет постоянно измывался над ними. Как утверждают адвокаты дочерей, именно это и привело к трагедии. При этом защита и родственники покойного Хачатуряна настаивают, что покойный должен быть оправдан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Хачатурян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ангелина Хачатурян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Прения сторон в Бутырском суде столицы начались ровно через два года после того, как в него поступило уголовное дело Михаила Хачатуряна, посмертно обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ).

11 апреля сотрудница Бутырской межрайонной прокуратуры попросила признать господина Хачатуряна виновным по всем пунктам и прекратить его уголовное преследование в связи со смертью. После этого выступил один из адвокатов сестер Хачатурян Ярослав Пакулин. Ссылаясь на то, что процесс проходит в закрытом режиме, он воздержался от подробностей, но отметил, что благодаря показаниям свидетелей и изученным материалам «суду стали очевидны условия жизни сестер».

Защитник считает доказанным, что девушки с 2014 года, когда Михаил Хачатурян выгнал из дома их мать, и до 2018 года постоянно подвергались насилию и, оказавшись без какой-либо поддержки и помощи со стороны других родственников, были доведены до предела.

«Считаю установленным, что попытка суицида старшей дочери была напрямую связана с домогательствами со стороны отца»,— заключил господин Пакулин.

Его коллега Алексей Паршин, который еще не выступил в суде, предположил, что в самое ближайшее время будет оглашено «справедливое и логичное решение».

Между тем один из трех защитников покойного Хачатуряна Георгий Чугуашвили назвал в разговоре с корреспондентом “Ъ” речь прокурора «слабой» и «абстрактной». По его словам, непонятно, как уголовное дело с подобным набором доказательств вообще оказалось в суде. А после речи гособвинителя у него и его коллег «появилась надежда» на посмертное оправдание Михаила Хачатуряна.

Напомним, как сообщал “Ъ”, разбирательство инициировали родные покойного, уверенные в беспочвенности выдвинутых обвинений. Первоначально Следственный комитет России в возбуждении дела в связи с гибелью Михаила Хачатуряна отказал, но родственники погибшего добились расследования и суда, чтобы «очистить» его доброе имя.

При этом дело в отношении сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в убийстве отца в 2018 году, было возвращено судом на доследование. Если в итоге вина их отца в насилии будет установлена, их действия могут признать необходимой обороной.

Сергей Сергеев