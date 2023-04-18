Посмертная тройка

«Посмертное» уголовное дело Михаила Хачатуряна, погибшего от рук собственных дочерей, будет рассмотрено «тройкой» профессиональных судей Бутырского райсуда Москвы. Разбирательство инициировали некоторые родные погибшего, уверенные в беспочвенности обвинений мужчины в сексуальном насилии и регулярных истязаниях своих детей. В случае осуждения отца его дочери, расследование в отношении которых продолжается, получат подтверждение своей версии о действиях, необходимых для защиты жизни и здоровья от домашнего тирана, что может привести к прекращению их преследования. В противном случае их оппоненты получат дополнительный козырь для обвинений девушек в заранее спланированном убийстве отца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проведения процесса над умершим Михаилом Хачатуряном добились те из его родственников, кто считает беспочвенными подозрения в его адрес в насилии над дочерями

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru Проведения процесса над умершим Михаилом Хачатуряном добились те из его родственников, кто считает беспочвенными подозрения в его адрес в насилии над дочерями

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Предварительные слушания по уголовному делу погибшего без малого пять лет назад Михаила Хачатуряна заняли не более получаса. Проведения процесса над ним добились те из родственников, которые считают беспочвенными все подозрения в адрес примерного, по их мнению, отца в насилии над дочерями. Как сообщал “Ъ”, они через суд смогли возобновить прекращенное в связи со смертью уголовное дело Михаила Хачатуряна о насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 132, ст. 242 и ст. 111 УК РФ). Таким образом, они хотят реабилитировать погибшего, не только оградив его от каких-либо обвинений, но и выбить главный козырь у защиты сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, которая настаивает, что девушки были доведены до отчаяния насилием со стороны отца и действовали в условиях необходимой обороны. Последнее обстоятельство, согласно УК РФ, освобождает от уголовной ответственности.

Напомним, что о нем в свое время упоминал замгенпрокурора Виктор Гринь, предложивший следователям СКР принять соответствующее решение. Впрочем, его преемник на этом посту Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу Михаила Хачатуряна. Возбуждение уголовного дела в его отношении стало причиной возврата на доследование дела самих девушек, которое уже направили в суды для рассмотрения по существу. При этом, по данным “Ъ”, недавно господин Разинкин настоял на ужесточении обвинений в деле погибшего, в частности, в связи с тем, что сексуальному насилию подвергались несовершеннолетние, а ролики с порнографией отправлялись однокласснице одной из его дочерей. Впрочем, защита Михаила Хачатуряна все эти обвинения считает надуманными.

«В ходе предварительных слушаниях мы заявили только ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех профессиональных судей, мы хотим, чтобы все доводы были изучены коллегиально»,— пояснил “Ъ” один из адвокатов погибшего Георгий Чугуашвили. По его словам, другие ходатайства, в частности о возвращении уголовного дела прокурору для устранения нарушений, будут заявлены на заседании по существу дела 28 апреля.

«Я буду делать акцент на действиях прокуратуры, которая все это пропустила (в суд.— “Ъ”), не приняв мер реагирования»,— сообщил господин Чугуашвили. В частности, он возмущен предъявлением посмертного обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью девушек, которое выразилось в их психических расстройствах, а также эпизоде с порнографическими снимками, который, по его мнению, подлежит прекращению за истечением сроков давности.

«Мы поддерживаем решение наших процессуальных оппонентов провести процесс по делу Михаила Хачатуряна, хотя заявить об этом можно было бы намного раньше, что позволило бы сэкономить время и сократить блуждание дела сестер по инстанциям»,— заявил “Ъ” адвокат младшей из девушек, Марии, Ярослав Пакулин. По его словам, процесс должен подтвердить их позицию о том, что девушки оказались в безвыходной ситуации и спасали свои жизни, не веря в помощь родственников и правоохранителей. Выводы следствия и позиция Генпрокуратуры, по его словам, позволяют утверждать, что преступления в отношении своих дочерей отец совершал на протяжении многих лет и не боясь последствий. А потому подтверждение вины Михаила Хачатуряна судебным решением может повлечь прекращение уголовного преследования его дочерей.

Сергей Сергеев