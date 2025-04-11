Прокуратура попросила прекратить дело сестер Хачатурян

Гособвинение просит суд признать доказанной вину отца сестер Хачатурян Михаила. Ему посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над дочерями. Потерпевшие также поддержали просьбу прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Стороны закончили представлять доказательства и сегодня приступили к прениям сторон, в ходе которых прокуратура попросила суд признать доказанной виновность Михаила Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи со смертью. Оснований для реабилитации или возвращения в дело надзорное ведомство гособвинение не усмотрело»,— сказал собеседник ТАСС.

Михаила Хачатуряна убили три его дочери в 2018 году. Старших сестер Крестину и Ангелину обвинили в умышленном убийстве по предварительному сговору группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело несовершеннолетней девушки Марии рассматривались отдельно, позже суд установил, что она была невменяема в момент совершения преступления.

Сестры утверждали, что отец жестоко обращался и насиловал своих детей. В 2021 году экспертиза подтвердила, что причиной убийства стали издевательства Михаила Хачатуряна над девушками. Тогда же девушек признали потерпевшими по делу.

В 2023 году посмертное дело передали для рассмотрения тройкой судей в Бутырский райсуд Москвы. Разбирательство инициировали некоторые родные убитого, считающие его невиновным. В октябре того же года Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян и предложило СКР провести дополнительное расследование.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуроры вернули следствие к сестрам Хачатурян».

Никита Черненко