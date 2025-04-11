Расходы федерального бюджета при Трампе выросли на $154 млрд

С момента инаугурации Дональда Трампа бюджетные расходы США выросли на $154 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это выяснила The Wall Street Journal, проанализировав ежедневную отчетность Министерства финансов. И это несмотря на активность Департамента эффективности правительства (DOGE).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Расходы на программы соцобеспечения выросли на $32,7 млрд, на программы здравоохранения Medicare и Medicaid — на $29 млрд. Кроме того, на $25,5 млрд выросли выплаты по госдолгу. На зарплаты федеральным служащим пошло на $2,8 млрд больше, несмотря на значительное сокращение кадров по требованию DOGE.

Реальное снижение расходов произошло лишь по нескольким статьям. Так, на $22 млн меньше было израсходовано управлением транспортной безопасности за счет отказа от закупки новой униформы для сотрудников, снижения расходов на поездки и обучение. Расходы Министерства образования сокращены на $4 млрд. Что же касается Агентства США по международному развитию, то его программы были сначала почти полностью закрыты, что дало снижение расходов вдвое по сравнению с началом 2024 года. Но потом программы стали возобновлять, и расходы почти вернулись к уровню 2024 года.

Алена Миклашевская