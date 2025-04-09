США восстановили шесть отмененных на прошлой неделе программ помощи USAID

Администрация Дональда Трампа восстановила финансирование шести программ продовольственной помощи USAID, отмененных на прошлой неделе. Об этом сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией. Решение принято после внутренних разногласий и давления Конгресса.

«Приносим извинения за неразбериху с выплатами. Нужно лучше учитывать интересы всех сторон»,— заявил в электронном письме сотрудникам и.о. заместителя администратора USAID Джереми Люин. По его распоряжению восстановлены выплаты в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Ранее администрация прекратила помощь на $1,3 млрд, включая $463 млн для ВПП ООН. Среди отмененных проектов — питание для детей в Сомали ($169,8 млн) и помощь Сирии ($111 млн). В ВПП ООН предупредили, что такие шаги могут стать «смертным приговором для миллионов».

После первых сокращений часть программ получила исключения при участии госсекретаря Марко Рубио, но позже их вновь заморозили. Помощь Афганистану и Йемену, где у власти находятся талибы и хуситы, не восстановили из-за опасения, что средства попадут к этим группам, уточнили в Госдепе.